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कानपुर में 15.28 करोड़ की लागत से पांडु नदी पर बनेगा पुल; डिफेंस कॉरिडोर पहुंच आसान

यह पुल डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही घाटमपुर क्षेत्र को नर्वल मोड़, साढ़-सरसौल मार्ग से जोड़ेगा.

पांडु नदी पर बनेगा पुल.
पांडु नदी पर बनेगा पुल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:16 AM IST

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कानपुर: शहर के नरवल तहसील में पांडु नदी पर पहली बार 15.28 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन पुल बनना शुरू हो गया है. इस पुल के बन जाने से अब कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए शहर के घाटमपुर समेत अन्य मार्गों से बहुत ही आसान कनेक्टिविटी हो जाएगी.

कुछ दिनों पहले डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने सेतु निगम के अफसरों संग जाकर पुल का निरीक्षण किया था. डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सचौली घाट पर बनने वाले इस पुल पर नवंबर से आम जनता आवागमन शुरू हो जाएगा.

डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

यह पुल डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही घाटमपुर क्षेत्र को नर्वल मोड़, साढ़-सरसौल मार्ग से जोड़ेगा. उन्होंने कहा इससे जहां कनेक्टिविटी बेहतर होगी. वहीं उसके साथ-साथ औद्योगिक, व्यापारिक व स्थानीय आवागमन को भी नई गति मिलेगी.

पुराने पुल की स्थिति जर्जर: शहर में अभी तक पांडु नदी पर जो पुल बना है, उसकी स्थिति बहुत अधिक जर्जर हो चुकी है. घाटमपुर समेत अन्य क्षेत्रों के तमाम ग्रामीणों ने यह दिक्कत डीएम कानपुर से मुलाकात के दौरान उन्हें बताई थी.

डीएम ने सेतु निगम अफसरों को पूरी रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए थे. फिर जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा, तो उन्होंने अफसरों से कहा की जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाए.

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया जो डिफेंस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हैं, इस पुल के बनने से उन्हें भी गति मिलेगी. यहां आने वाले उद्यमियों को बिना जाम में फंसकर पहुंचने का मौका मिलेगा.

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