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कानपुर में 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ये पुल जाम के ताम से देगा राहत, फर्राटे से तय होगा सफर

कानपुर के इस चौराहे और एरिया को मिलेगी ट्रैफिक से निजात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के सबसे बिजी चौराहों में शामिल जरीब चौकी चौराहा पर जब एक साथ चार दिशाओं से ट्रैफिक चलता है, तो मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए भी ट्रैफिक संभालना मुश्किल हो जाता है. इसका परिणाम ये होता है कि चौराहे पर अक्सर ही जाम की स्थिति बनी रहती है. वहीं, चौराहे से महज थोड़ी दूर पर बनी रेलवे क्रासिंग के चलते जाम की दिक्कत दो गुनी हो जाती है. जानिए कब तक बनकर होगा तैयार. (Video Credit; ETV Bharat) हालांकि, अब इस चौराहे पर राहगीरों और यात्रा करने वालों को जाम से परमानेंट निजात मिल जाएगी. कुछ समय पहले शासन ने 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल की स्वीकृति दी थी. इसका शिलान्यास 8 मई को होने जा रहा है. सेतु निगम अफसरों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सेतु निगम के एक्सईएन एसके सुमन ने बताया कि जरीब चौकी चौराहा पर पुल चारों दिशाओं में बनाया जाएगा. इसका डिजाइन भी इसी तरह से तैयार हो रहा है. 2 साल में बनकर होगा तैयार: यहां एक सिरा झकरकटी बस अड्डा की ओर, एक सीसामऊ थाना, एक जीटी रोड और एक विजय नगर रोड की ओर होगा. ऐसी स्थिति में जब यहां से वाहन सवार गुजरेंगे, तो बिना जाम के झंझट ही वह आसानी से अपना सफर तय कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि शिलान्यास के बाद 2 से 3 माह में काम शुरू हो जाएगा. वहीं, पुल बनाने के लिए 2 साल का समय तय किया गया है.