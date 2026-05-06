कानपुर में 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ये पुल जाम के ताम से देगा राहत, फर्राटे से तय होगा सफर

कानपुर में 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ये पुल जाम के ताम से देगा राहत, फर्राटे से तय होगा सफर
8 मई को शिलान्यास, 2 साल के अंदर पुल बनाकर होगा तैयार. पुल के बन जाने से लगभग 20 लाख की आबादी को सीधा फायदा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 11:06 AM IST
कानपुर: शहर के सबसे बिजी चौराहों में शामिल जरीब चौकी चौराहा पर जब एक साथ चार दिशाओं से ट्रैफिक चलता है, तो मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए भी ट्रैफिक संभालना मुश्किल हो जाता है. इसका परिणाम ये होता है कि चौराहे पर अक्सर ही जाम की स्थिति बनी रहती है. वहीं, चौराहे से महज थोड़ी दूर पर बनी रेलवे क्रासिंग के चलते जाम की दिक्कत दो गुनी हो जाती है.
हालांकि, अब इस चौराहे पर राहगीरों और यात्रा करने वालों को जाम से परमानेंट निजात मिल जाएगी. कुछ समय पहले शासन ने 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल की स्वीकृति दी थी. इसका शिलान्यास 8 मई को होने जा रहा है. सेतु निगम अफसरों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सेतु निगम के एक्सईएन एसके सुमन ने बताया कि जरीब चौकी चौराहा पर पुल चारों दिशाओं में बनाया जाएगा. इसका डिजाइन भी इसी तरह से तैयार हो रहा है.
2 साल में बनकर होगा तैयार: यहां एक सिरा झकरकटी बस अड्डा की ओर, एक सीसामऊ थाना, एक जीटी रोड और एक विजय नगर रोड की ओर होगा. ऐसी स्थिति में जब यहां से वाहन सवार गुजरेंगे, तो बिना जाम के झंझट ही वह आसानी से अपना सफर तय कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि शिलान्यास के बाद 2 से 3 माह में काम शुरू हो जाएगा. वहीं, पुल बनाने के लिए 2 साल का समय तय किया गया है.
जीटी रोड होते कन्नौज और रामादेवी होते हुए प्रयागराज जा सकेंगे: सेतु निगम के एक्सईएन एसके सुमन ने बताया कि मौजूदा समय में जब यात्री रामादेवी से कन्नौज, फर्रुखाबाद के लिए जा रहे होते हैं, तो उन्हें जरीब चौकी चौराहा पर जाम में फंसना पड़ता है. इसी तरह से कन्नौज से रामादेवी होते हुए प्रयागराज जाने वालों के लिए भी मुश्किलें बनी रहती हैं. मगर, अब पुल बन जाने से राहगीर और यात्री आसानी से सफर कर सकेंगे.
शहर में कुछ समय पहले केंद्र से अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक पर मुहर लग चुकी है. रेलवे और अन्य विभागों की ओर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना है. ऐसे में आने वाले दिनों में कानपुर के अंदर अनवरगंज से लेकर मंधना तक सभी रेलवे क्रासिंग को भी हटाया जाना है. जिसमें जरीब चौकी क्रासिंग भी शामिल है.
जरीब चौकी पुल का शिलान्यास 8 मई को है. भाजपा की ओर से सारी तैयारियां पूरी हैं. इस पुल के बन जाने से लगभग 20 लाख की आबादी को सीधा फायदा होगा. वहीं, हजारों की संख्या में जो रोज राहगीर यहां से गुजरते हैं, वह भी बिना किसी जाम में फंसे अपना सफर तय कर सकेंगे.
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