दुल्हन करती रही बारात का इंतजार; दूल्हा और परिवार घर में ताला लगाकर फरार
लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि दोनों की यह शादी हाल ही में तय हुई थी. लड़की वालों ने तहरीर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:04 PM IST
मेरठ: जिले के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दुल्हन बारात का इंतजार करती रही, लेकिन बारात नहीं पहुंची. दूल्हा और उसके घर वाले ताला लगाकर फरार हैं. इस मामले में दुल्हन के परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.
लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि दोनों की यह शादी हाल ही में तय हुई थी. लड़की वालों की तरफ से तहरीर दी गई है. क्योंकि मामला दो थाना क्षेत्रों से जुड़ा है, ऐसे में वह पड़ताल कर रहे हैं. तहरीर मिल गई है.
मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक घर में शहनाई बजनी थी. परिवार ने बारात और दूल्हे के आने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं. लड़की वाले बारात का इंतजार ही करते रहे. दूल्हा और दुल्हन पक्ष के घरों की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर थी, लेकिन बारात नहीं पहुंची.
मेरठ के दिल्ली गेट क्षेत्र से दूल्हे को बारात लेकर पहुंचना था. लड़की वाले लिसाड़ी के क्षेत्र में रहते थे. लड़की पक्ष का कहना है कि तीन दिन पहले ही यह निकाह दोनों परिवारों के बीच तय हुआ था.
लड़का और लड़की दोनों का सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती और फिर प्यार हुआ था. दोनों के बीच प्रेम की जानकारी जब लड़की के परिजनों को हुई तो लड़की पक्ष से बात करके दोनों का निकाह तय कर दिया गया.
गुरुवार को पूरे दिन बारात के पहुंचने का इंतजार किया गया, लेकिन बारात लेकर कोई दुल्हन की चौखट तक नहीं पहुंचा. इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों की बेचैनी बढ़ गई, उन्होंने लडके पक्ष के परिवार के सदस्यों को कॉल किया तो मोबाइल फोन पिक ही नहीं किया गया. जैसे ही इस बारे में दूल्हे के इंतजार में बैठी दुल्हन को मिली तो होश ही उड़ गए.
दुल्हन पक्ष के कुछ लोग जब सीधे दूल्हे के घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए, घर पर ताला लटका था. आसपास में भी उनके रिश्तेदारों की जानकारी जुटाई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला. दूल्हा और उसका परिवार घर में ताला लगाकर फरार थे.
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