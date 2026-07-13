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"हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं..." मेरठ में शादी के 7 दिन बाद पुलिस लेकर ससुराल पहुंची सहेली, पति को छोड़ दुल्हन फरार!

मेरठ: मेरठ और गाजियाबाद जिले की सीमा पर एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जो इस समय पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां जानीखुर्द (जानी) थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी के महज सात दिन बाद, उसकी सहेली पुलिस बल के साथ उसके ससुराल पहुंच गई. इसके बाद दोनों युवतियों ने एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पकड़ ली. हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद दुल्हन अपने पति और ससुराल वालों को छोड़ कर अपनी सहेली के साथ रवाना हो गई.

जानकारी के अनुसार, मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दो युवतियों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों ने परिजनों को बिना बताए गुपचुप तरीके से समलैंगिक विवाह (कोर्ट मैरिज) करने का दावा भी किया था. ​जब इस बात की भनक एक युवती के परिवार वालों को लगी, तो हड़कंप मच गया. परिजनों ने आनन-फानन में युवती की मर्जी के खिलाफ जाकर बीते 6 जुलाई को गाजियाबाद के लोनी निवासी एक युवक के साथ उसकी शादी करा दी. शादी के बाद युवती विदा होकर अपने दूल्हे के साथ ससुराल चली गई.

​शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि दूसरी सहेली दिल्ली और स्थानीय पुलिस टीम को साथ लेकर अपनी सहेली की ससुराल जा पहुंची. ​वहां सहेली ने ससुराल वालों के सामने दावा ठोक दिया कि दुल्हन उसकी पत्नी है और वे दोनों पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं. इस बात को सुनते ही ससुराल में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर दोनों पक्षों के परिजन और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. काफी देर तक चले ड्रामे और हंगामे के बीच दोनों युवतियां अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ी रहीं. उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपने परिवारों के साथ नहीं रहना चाहतीं.