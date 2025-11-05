ETV Bharat / state

दौसा: शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार, पुलिस ने पकड़ा

दुल्हन झूठी पहचान से शादी कर दो लाख रुपए व जेवर लेकर भाग गई. पुलिस ने उसे व उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस थाना लालसोट (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 10:19 AM IST

Updated : November 5, 2025 at 10:26 AM IST

दौसा: जिले के लालसोट क्षेत्र में शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन ने अपने कथित भाई और एक दलाल के साथ मिलकर दूल्हे के परिवार को ठग लिया. लुटेरी दुल्हन शादी के तुरंत बाद ही लाखों की नकदी व जेवर लेकर फरार हो गई. हालांकि, पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लुटेरी दुल्हन को दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

लालसोट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि घटना 3 नवंबर की है. क्षेत्र के दीपक नामक युवक की शादी एक युवती से हुई थी, जिसने अपना नाम श्रेया गुप्ता और भाई का नाम विवेक गुप्ता बताया था. दोनों की शादी हुई और समारोह में सभी लोग मेहमाननवाजी में व्यस्त थे, तभी मौका पाकर दुल्हन अपने साथियों के साथ दो लाख रुपए नकद और सोने के जेवर लेकर फरार हो गई. परिजनों को जब इसका पता चला तो हड़कंप मच गया. उन्होंने तुरंत लालसोट थाना पुलिस को सूचना दी.

दुल्हन सहित दो अन्य साथी हिरासत में: पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर टीम गठित की और आस-पास के इलाकों में नाकाबंदी कराई. पुलिस ने कुछ ही घंटों में दुल्हन और उसके दोनों साथियों को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला ने झूठी पहचान बनाकर शादी की थी और पहले भी ठगी की कई वारदातों में शामिल रही है. दूल्हे दीपक के पिता ने लालसोट थाने में दुल्हन, उसके कथित भाई विवेक गुप्ता और एक दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

धर्म छिपाकर की शादी: दुल्हन के दूसरे धर्म की होने की बात सामने आई है, जिसने पहचान छिपाकर शादी की थी. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों के ठगी के गिरोह से जुड़े होने की भी संभावना जता रही है. इस बीच दुल्हन का बयान सामने आया है. उसका कहना था कि रजामंदी से शादी हुई और उसका नाम बदलकर श्रेया किया गया, लेकिन जब उसे पता चला कि दूल्हे वाले उसे खरीदकर लाए हैं तो उसे बुरा लगा और इसी आघात के कारण वह अपने भाइयों के साथ चली गई थी. दुल्हन ने कहा कि एक अंकल बिचौलिए थे, जिन्होंने शादी करवाने के नाम पर दूल्हे पक्ष से पैसे लिए थे. फिलहाल, लालसोट थाना पुलिस दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है.

