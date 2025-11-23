ETV Bharat / state

प्रयागराज की शादी में दुल्हन के 30 लाख के गहने, 15 लाख की नकदी चोरी; CCTV फुटेज में झोला लेकर भागते दिखा चोर

शादी समारोह से ज्वेलरी और नकदी का बैग लेकर बाहर निकलता चोर सीसीटीवी में हुआ कैद. ( Photo Credit; Family )

प्रयागराज/मिर्जापुर : तीर्थराज प्रयागराज के एक शादी समारोह में बड़ी चोरी हो गई. उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) में तैनात इंजीनियर की बेटी की शादी के समारोह में 30 लाख रुपए कीमत का गहने और 15 लाख की नकदी से भरा बैग चोरी हो गया. शादी जार्जटाउन स्थित मेडिकल चौराहे के पास एक गार्डन में थी. वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर के दानपात्र से चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है.

लड़की के पिता ने गहनों और नकदी से भरा बैग बगल की चेयर पर रख दिया था. मुड़कर देखा तो बैग गायब था. जब यह बात परिवार वालों को पता चली तो घर में कोहराम मच गया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो उसमें एक चोर बैग लेकर जाता दिखा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है.

इंजीनियर संजीव सिंह के भाई शीतल सिंह ने बताया कि उनकी भतीजी शैली सिंह की शनिवार को शादी थी. उनके भाई के पास एक हैंडबैग था, जिसमें लगभग 30 लाख की ज्वेलरी और 15 लाख रुपए नकद थे. वह मेहमानों को अटेंड कर रहे थे और एक कुर्सी पर बैग रख दिया. सिर्फ एक मिनट बाद ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बैग गायब था. काफी खोजबीन के बाद भी बैग नहीं मिला.

सूचना पाकर जॉर्जटाउन पुलिस मौके पर पहुंची और गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. फुटेज में 20-22 साल का एक युवक बैग चोरी करता साफ दिखाई दिया. वह कुर्सी के पास आता है, अपना ब्लेजर बैग पर रखता है और फिर उठाकर निकल जाता है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश करने में जुट गई है.