प्रयागराज की शादी में दुल्हन के 30 लाख के गहने, 15 लाख की नकदी चोरी; CCTV फुटेज में झोला लेकर भागते दिखा चोर
सीसीटीवी फुटेज में 20-22 साल का एक युवक बैग चोरी करता साफ दिखाई दिया है. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 7:51 PM IST
प्रयागराज/मिर्जापुर : तीर्थराज प्रयागराज के एक शादी समारोह में बड़ी चोरी हो गई. उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) में तैनात इंजीनियर की बेटी की शादी के समारोह में 30 लाख रुपए कीमत का गहने और 15 लाख की नकदी से भरा बैग चोरी हो गया. शादी जार्जटाउन स्थित मेडिकल चौराहे के पास एक गार्डन में थी. वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर के दानपात्र से चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है.
लड़की के पिता ने गहनों और नकदी से भरा बैग बगल की चेयर पर रख दिया था. मुड़कर देखा तो बैग गायब था. जब यह बात परिवार वालों को पता चली तो घर में कोहराम मच गया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो उसमें एक चोर बैग लेकर जाता दिखा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है.
इंजीनियर संजीव सिंह के भाई शीतल सिंह ने बताया कि उनकी भतीजी शैली सिंह की शनिवार को शादी थी. उनके भाई के पास एक हैंडबैग था, जिसमें लगभग 30 लाख की ज्वेलरी और 15 लाख रुपए नकद थे. वह मेहमानों को अटेंड कर रहे थे और एक कुर्सी पर बैग रख दिया. सिर्फ एक मिनट बाद ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बैग गायब था. काफी खोजबीन के बाद भी बैग नहीं मिला.
सूचना पाकर जॉर्जटाउन पुलिस मौके पर पहुंची और गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. फुटेज में 20-22 साल का एक युवक बैग चोरी करता साफ दिखाई दिया. वह कुर्सी के पास आता है, अपना ब्लेजर बैग पर रखता है और फिर उठाकर निकल जाता है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश करने में जुट गई है.
जॉर्ज टाउन इंस्पेक्टर संतोष सिंह का कहना है कि परिवार वालों से गहनों की डिटेल मांगी गई है. उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश पुलिस टीम कर रही है.
मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में चोरी का प्रयास : विंध्यवासिनी मंदिर की सीढ़ियों से चंद कदम की दूरी पर रखे दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया. रविवार की सुबह 4.16 बजे के आसपास यह हरकत की गई. यह बॉक्स परिक्रमा पथ के अंदर ही है. विंध्याचल थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की. धाम चौकी प्रभारी अजय मिश्रा ने बताया कि दानपात्र का ताला एक युवक ने तोड़ा है. उससे पूछताछ की जा रही है.
नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया. उन्होंने मीडिया को बताया कि चोरी नहीं हुई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवाया जाएगा.
