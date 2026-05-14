ICU बना 'मंडप', जीवन-मौत से लड़ रही दुल्हन का दूल्हे ने थामा हाथ, अस्पताल में ही भरी मांग
डॉक्टर ने कहा, मिसाल हमने अभी तक नहीं देखी है, चाहते हैं कि पूजा स्वस्थ होकर अपने घर जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 5:00 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर से दिल छू लेने वाली घटना सामने आई हैं, जहां सच्चे प्रेम, जिम्मेदारी और हौसले की अनूठी मिसाल पेश करते हुए दूल्हे ने ICU में भर्ती अपनी होने वाली दुल्हन की मांग भरकर उससे विवाह रचा लिया. हालांकि अभी भी दुल्हन की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज जारी है.
दरअसल, गोरखपुर के हटवार की रहने वाली पूजा यादव की शादी महादेवा बाजार के महुआ निवासी सनी यादव से तय हुई थी. बुधवार यानी 13 मई को बारात आनी थी. घर में शादी की शहनाइयां बज रही थीं, मंडप सज चुका था और दूल्हा-दुल्हन दोनों पक्षों में भारी उत्साह था. इसी बीच दुल्हन पूजा संत कबीर नगर जिले में एलएलबी का एग्जाम देकर अपने भाई के साथ घर लौट रही थी, तभी रास्ते में पूजा को चक्कर आ गया और वह सड़क पर गिर पड़ी. इस हादसे में पूजा के सिर पर गंभीर चोटे आई हैं.
दुर्घटना की खबर मिलते ही शादी की खुशियां पल भर में चीख-पुकार और सन्नाटे में बदल गईं. पूजा को तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. दोनों पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे, पूजा अचेत थी, परिजन परेशान थे. इसी बीच दूल्हे ने तय समय पर पूजा की मांग भरकर उससे शादी कर ली.
दूल्हा पक्ष के रिश्तेदार श्रवण यादव ने बताया कि हम लोगों ने फैसला किया कि शादी तय मुहूर्त पर होगी और उसे पूरा भी किया. अस्पताल में पूजा का इलाज कर रहे डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि पूजा स्वस्थ होकर यहां से अपने घर जाए.
अस्पताल में हुई शादी की यह रस्म लोगों के लिए भले कौतूहल का विषय ही हो, लेकिन दूल्हे ने अपने सात जन्मों का रिश्ता हर हाल में निभाने की कोशिश की है. अब जब भी पूजा की आंखें खुलेंगी, तो वह अपने सामने एक ऐसे जीवनसाथी को पाएगी, जिसने साबित कर दिया कि उसका प्यार और हौसला कभी हार नहीं मान सकता.
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