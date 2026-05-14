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ICU बना 'मंडप', जीवन-मौत से लड़ रही दुल्हन का दूल्हे ने थामा हाथ, अस्पताल में ही भरी मांग

हादसे का शिकार हुई दुल्हन की दूल्हे ने अस्पताल में भरी मांग ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर से दिल छू लेने वाली घटना सामने आई हैं, जहां सच्चे प्रेम, जिम्मेदारी और हौसले की अनूठी मिसाल पेश करते हुए दूल्हे ने ICU में भर्ती अपनी होने वाली दुल्हन की मांग भरकर उससे विवाह रचा लिया. हालांकि अभी भी दुल्हन की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज जारी है. हादसे का शिकार हुई दुल्हन की दूल्हे ने अस्पताल में भरी मांग (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, गोरखपुर के हटवार की रहने वाली पूजा यादव की शादी महादेवा बाजार के महुआ निवासी सनी यादव से तय हुई थी. बुधवार यानी 13 मई को बारात आनी थी. घर में शादी की शहनाइयां बज रही थीं, मंडप सज चुका था और दूल्हा-दुल्हन दोनों पक्षों में भारी उत्साह था. इसी बीच दुल्हन पूजा संत कबीर नगर जिले में एलएलबी का एग्जाम देकर अपने भाई के साथ घर लौट रही थी, तभी रास्ते में पूजा को चक्कर आ गया और वह सड़क पर गिर पड़ी. इस हादसे में पूजा के सिर पर गंभीर चोटे आई हैं.