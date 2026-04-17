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शॉपिंग करते समय गायब हुई दुल्हन, मंगेतर का आरोप- लाखों रुपए ले भागी, पहले से शादीशुदा थी

थानाधिकारी रामकिशन गोदारा ने बताया कि विशाल थदानी के पिता उधवदास थदानी ने शिकायत दी है, जिसमें बताया कि उनके बेटे की मंगेतर, जयपुर निवासी सोनिया, शादी नहीं करना चाह रही है. शॉपिंग करते समय वह गायब हो गई थी. उनकी शादी 21 अप्रैल को होनी थी और फरवरी में सगाई हुई थी. थानाधिकारी ने बताया कि लड़की सोनिया ने भी लड़के के परिजनों के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें कहा है कि उससे ज्यादा उम्र के लड़के से जबरन विवाह कराया जा रहा है. वह जब कोटा आई थी, तो उसे जबरन घर में तीन-चार दिन बंधक बनाकर रखा गया था.

कोटा: राजस्थान के कोटा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादी से पहले ही भावी दुल्हन पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है. दूसरी तरफ लड़की ने भी युवक पर बंधक बनाने का आरोप लगाया है. मामला पुलिस तक पहुंचा है, जिसमें दोनों पक्षों ने भीमगंज मंडी थाने में शिकायत दी है.

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विशाल अपने पिता उधवदास थदानी के साथ बजाज खाने में कपड़े के व्यापारी हैं. विशाल का कहना है कि उसके कोटा निवासी एक जानकार ने जयपुर निवासी सोनिया भंडारी के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें बताया था कि वह जयपुर में नौकरी करती है और परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया है. वह शादी करने को तैयार है. उस जानकार ने जयपुर में मुलाकात करवाई, जिसके बाद दोनों शादी को लेकर सहमत थे. फरवरी में कोटा के एक होटल में सगाई हो गई और 21 अप्रैल को शादी तय थी. शादी के कार्ड छप गए थे और रिश्तेदारों को बांट दिए गए थे.

उन्होंने बताया कि लड़की तीन दिन शॉपिंग के लिए कोटा आई थी, जहां उसे धर्मशाला में रुकवाया गया था. विशाल का आरोप है कि 15 अप्रैल को वह उसकी बहन को चकमा देकर इंद्रा मार्केट से नकदी और कुछ जेवर लेकर फरार हो गई. सगाई के समय उसके साथ दो युवक आए थे, जिन्हें वह अपना भाई बता रही थी, जबकि उनमें से एक व्यक्ति से सोनिया की पहले शादी हो चुकी है.

शादी का निमंत्रण पत्र छप चुका था (ETV Bharat Kota)

पुलिस ने नहीं की तीन दिन सुनवाई: विशाल का आरोप था कि 15 अप्रैल की घटना के बाद उसने काफी तलाश की. जब वह मकबरा थाने गया तो वहां पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की. विशाल ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने यहां तक कह दिया कि 'अभी तो शादी नहीं हुई, शादी के बाद भाग जाती तब क्या होता?' बाद में मामला कैथूनी पुलिस थाने का बताया गया, लेकिन वहां भी मामला दर्ज नहीं हुआ. इसके बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा से बात की, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई.