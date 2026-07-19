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यूपी के गाजियाबाद से आए दूल्हा का सपना चूर, शादी से पहले हुई जमकर शॉपिंग..विदाई के समय दुल्हन फरार

गया: गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांधी मोहल्ले में शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन के फरार हो जाने का मामला सामने आया है. यूपी के गाजियाबाद से शादी रचाने पहुंचा दूल्हा ठगी का शिकार हो गया. दुल्हन ने सात फेरे लेने और मांग भरवाने के बाद सारे जेवरात तथा सामान समेटकर भाग निकली.

शादी से पहले हुई जमकर शॉपिंग: शादी तय होने के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ मिलकर महंगी शॉपिंग की. दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के लिए लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात खरीदे. सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, चांदी के पायल और बिछिया सहित महंगे कपड़े और अन्य सामान दुल्हन को दिए गए. शादी की रस्में गांधी नगर मोहल्ले में पूरी हुईं.

विदाई के समय गायब हुई दुल्हन: विधि-विधान से शादी संपन्न होने के बाद जब विदाई की बारी आई तो दुल्हन गायब थी. दूल्हा रविंद्र कुमार और उनके परिजन हैरान रह गए. खोजबीन करने पर पता चला कि दुल्हन ने सारे जेवरात और दिए गए सामान लेकर फरार हो गई है. इस घटना से दूल्हे पक्ष की खुशियां पल भर में गम में बदल गईं.

बिचौलिए की भूमिका संदिग्ध: शादी तय कराने में गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी निवासी दूल्हा रविंद्र कुमार के लिए शकील नाम के बिचौलिए ने मध्यस्थता की थी. शादी के बाद शकील भी मौके से भाग निकला. दूल्हे पक्ष को अब संदेह है कि यह एक सुनियोजित ठगी का हिस्सा है. बिचौलिए ने शादी कराने के एवज में भी पैसे लिए थे.

कर्ज लेकर की गई शादी, परिवार परेशान: दूल्हे के भाई धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. शादी कर्ज लेकर की गई थी. आभूषण, कपड़े और अन्य खर्चों पर लाखों रुपये खर्च हुए. दुल्हन के फरार होने के बाद पूरा परिवार निराश है. दूल्हा पक्ष अब खाली हाथ गाजियाबाद लौट गये हैं.

"कर्ज लेकर शादी हुई थी. घर के हालात अच्छे नहीं है. बिचौलियों ने भी शादी कराने के एवज में रुपये लिए थे. शादी को लेकर आभूषण खरीदे गए. कपड़ों की जमकर शॉपिंग हुई. शादी के बाद ठगी का एहसास हुआ. पुलिस ने भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया."-धर्मेंद्र कुमार, दूल्हे के भाई