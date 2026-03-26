ETV Bharat / state

धमतरी में 14 दिन की दुल्हन ने दी जान, 12 मार्च को हुई शादी, 26 मार्च को उठी अर्थी

नवविवाहिता ने ये घातक कदम क्यों उठाया इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है.

BRIDE DIES BY SUCIDE
धमतरी में 14 दिन की दुल्हन ने दी जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: मगरलोड थाना इलाके के छोटी करेली गांव में नवविवाहिता ने ससुराल में जान दे दी. दुल्हन ने ये घातक कदम क्यों उठाया इस बात का पता नहीं चल पाया है. 12 मार्च को ही मृतक दुल्हन नूतन दीवान की शादी छोटी करेली गांव में हुई थी. महिला ने जान क्यों दी इस बात की जानकारी मगरलोड थाना पुलिस जुटा रही है. पुलिस की टीम ससुराल वालों और मायके वालों से भी पूछताछ कर रही है. परिवार वालों ने बताया कि बड़े शौक से नतून के पिता जो फिंगेश्वर के खैरझिटी गांव में रहते हैं, उन्होने छोटी करेली गांव में बेटी का रिश्ता किया था.

12 मार्च को हुई शादी 26 मार्च को उठी अर्थी

ससुराल में हुई मौत की खबर मिलते ही लड़की के माता पिता और पुलिस दोनों छोटी करेली गांव पहुंचे. पुलिस ने मर्ग कायम कर घटनास्थल का दौरा किया. पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि मौत किस वक्त हुई. परिवार के लोगों से पूछताछ जारी है. फिलहाल परिवार वालों से भी पुलिस को भी जान देने की असली वजह का पता नहीं चल पा रहा है.

धमतरी में 14 दिन की दुल्हन ने दी जान (ETV Bharat)

एएसपी का बयान

एएसपी, शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है और क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं. पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

आत्महत्या नहीं है समाधान

यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

GROUND REPORT : शासकीय बिल्डिंग के पीछे अवैध प्लॉटिंग, कृषि भूमि में बन गई सड़क, विधायक बोले करेंगे आंदोलन

पिस्टल के साथ हिस्ट्रीशीटर बदमाश धमतरी से गिरफ्तार, 11 जिंदा कारतूस भी बरामद

गर्मी आई मुसीबत लाई: धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लू से बचने के जानिए उपाए

TAGGED:

DHAMTARI
MAGARLOAD
CHHOTI KARELI VILLAGE
एएसपी धमतरी शैलेंद्र पांडेय
BRIDE DIES BY SUCIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.