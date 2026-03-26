धमतरी में 14 दिन की दुल्हन ने दी जान, 12 मार्च को हुई शादी, 26 मार्च को उठी अर्थी
नवविवाहिता ने ये घातक कदम क्यों उठाया इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 26, 2026 at 4:01 PM IST
धमतरी: मगरलोड थाना इलाके के छोटी करेली गांव में नवविवाहिता ने ससुराल में जान दे दी. दुल्हन ने ये घातक कदम क्यों उठाया इस बात का पता नहीं चल पाया है. 12 मार्च को ही मृतक दुल्हन नूतन दीवान की शादी छोटी करेली गांव में हुई थी. महिला ने जान क्यों दी इस बात की जानकारी मगरलोड थाना पुलिस जुटा रही है. पुलिस की टीम ससुराल वालों और मायके वालों से भी पूछताछ कर रही है. परिवार वालों ने बताया कि बड़े शौक से नतून के पिता जो फिंगेश्वर के खैरझिटी गांव में रहते हैं, उन्होने छोटी करेली गांव में बेटी का रिश्ता किया था.
12 मार्च को हुई शादी 26 मार्च को उठी अर्थी
ससुराल में हुई मौत की खबर मिलते ही लड़की के माता पिता और पुलिस दोनों छोटी करेली गांव पहुंचे. पुलिस ने मर्ग कायम कर घटनास्थल का दौरा किया. पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि मौत किस वक्त हुई. परिवार के लोगों से पूछताछ जारी है. फिलहाल परिवार वालों से भी पुलिस को भी जान देने की असली वजह का पता नहीं चल पा रहा है.
एएसपी का बयान
एएसपी, शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है और क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं. पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
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