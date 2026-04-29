ETV Bharat / state

हल्दी रस्म की खुशियां मातम में बदलीं: शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत

अलवर: खैरथल-तिजारा में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत से विवाह की खुशियां मातम में बदल गईं. मंगलवार देर रात हल्दी की रस्म के दौरान अचानक युवती की तबियत बिगड़ी, उल्टी और घबराहट के बाद वह बेहोश हो गई. परिजन उसे पहले खैरथल और फिर अलवर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बुधवार को उसकी शादी थी, लेकिन इसी दिन अर्थी निकली. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

खैरथल थाना के हेड कांस्टेबल स्वयं प्रकाश शर्मा ने बताया कि मृतका लक्ष्मी (22) है. उन्हें सूचना मिली थी कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना पर वह पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि युवती की शादी बुधवार को होने वाली थी. मंगलवार देर रात तक शादी की रस्में चल रही थीं, इसी दौरान लक्ष्मी अचानक बेहोश हो गई. इसके बाद परिजन उसे खैरथल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. अलवर जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच कर युवती को मृत घोषित कर दिया. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद बुधवार को पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंपा गया.

पढ़ें: शादी के फेरे लेते समय 30 साल के डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, चली गई जान