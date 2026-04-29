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हल्दी रस्म की खुशियां मातम में बदलीं: शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत

मामला खैरथल क्षेत्र का है. परिजनों को हार्ट अटैक की आशंका है. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Bride Dies Before Wedding
खैरथल में चल रही थी शादी की तैयारियां. (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 4:22 PM IST

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अलवर: खैरथल-तिजारा में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत से विवाह की खुशियां मातम में बदल गईं. मंगलवार देर रात हल्दी की रस्म के दौरान अचानक युवती की तबियत बिगड़ी, उल्टी और घबराहट के बाद वह बेहोश हो गई. परिजन उसे पहले खैरथल और फिर अलवर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बुधवार को उसकी शादी थी, लेकिन इसी दिन अर्थी निकली. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

खैरथल थाना के हेड कांस्टेबल स्वयं प्रकाश शर्मा ने बताया कि मृतका लक्ष्मी (22) है. उन्हें सूचना मिली थी कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना पर वह पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि युवती की शादी बुधवार को होने वाली थी. मंगलवार देर रात तक शादी की रस्में चल रही थीं, इसी दौरान लक्ष्मी अचानक बेहोश हो गई. इसके बाद परिजन उसे खैरथल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. अलवर जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच कर युवती को मृत घोषित कर दिया. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद बुधवार को पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंपा गया.

पढ़ें: शादी के फेरे लेते समय 30 साल के डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, चली गई जान

उन्होंने बताया कि परिजनों को किसी भी व्यक्ति पर कोई शक नहीं है. रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जाएगा. हेड कांस्टेबल ने बताया कि घटना के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा. हालांकि परिजनों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है.

'हल्दी के दौरान हुई उल्टी, फिर बेहोश हो गई लक्ष्मी': मृतका लक्ष्मी के पिता कमलेश कुमार ने बताया कि मंगलवार रात को घर में हल्दी की रस्म चल रही थी. इस दौरान परिवार का माहौल खुशनुमा था, लेकिन अचानक लक्ष्मी को घबराहट महसूस होने लगी, जिसके बाद उसे उल्टी हुई. परिजनों ने उसे कुछ देर आराम करने की सलाह दी, लेकिन इसके बाद वह अचेत हो गई. इसके बाद लक्ष्मी को खैरथल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि बुधवार को लक्ष्मी की शादी होनी थी, लेकिन यह घटना हो गई.

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