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फिरोजाबाद: दूल्हे की इस 'हरकत' से जयमाला के बाद दुल्हन ने किया शादी से इनकार, दोनों पक्षों में विवाद

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: उत्तर कोतवाली इलाके में शादी समारोह के दौरान दुल्हन ने दूल्हे की हरकत देखकर शादी से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर वर और कन्या पक्ष में इतना विवाद बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ गया.

हालांकि, खबर लिखे जाने तक मामला शांत नहीं हुआ था. दुल्हन का आरोप है कि जयमाला के बाद दूल्हा एक अन्य युवती को कमरे में ले गया और उसके साथ फोटोग्राफी की, जबकि अन्य लोगों को बाहर निकाल दिया था.

