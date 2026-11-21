फिरोजाबाद: दूल्हे की इस 'हरकत' से जयमाला के बाद दुल्हन ने किया शादी से इनकार, दोनों पक्षों में विवाद
दुल्हन का कहना है कि दूल्हा किसी अन्य युवती को कमरे में अकेले ले जाकर फोटो शूट करवाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 5:50 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर कोतवाली इलाके में शादी समारोह के दौरान दुल्हन ने दूल्हे की हरकत देखकर शादी से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर वर और कन्या पक्ष में इतना विवाद बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ गया.
हालांकि, खबर लिखे जाने तक मामला शांत नहीं हुआ था. दुल्हन का आरोप है कि जयमाला के बाद दूल्हा एक अन्य युवती को कमरे में ले गया और उसके साथ फोटोग्राफी की, जबकि अन्य लोगों को बाहर निकाल दिया था.
जानकारी के मुताबिक, मामला जनपद के उत्तर कोतवाली इलाके का है. वर पक्ष यहीं का निवासी है, जबकि दुल्हन एटा जनपद की रहने वाली है. दोनों की शादी तय हुई, फिर लड़की पक्ष के लोग भी यहां आ गए. शुक्रवार को विवाह संपन्न होना था. बारात आई, जयमाला भी हुआ. उसके बाद फोटो सेशन चल रहा था, तभी दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया.
दुल्हन का कहना है कि दूल्हा किसी अन्य युवती को कमरे में अकेले ले जाकर फोटो शूट करवाया है. इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूंगी. इस फैसले से दोनों पक्षों में टकराव के हालात पैदा हो गए.
किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से अलग-अलग बात की. साथ ही, दुल्हन से भी जानकारी ली. फिर दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन दोनों पक्ष शादी न करने की जिद पर अड़े थे. शनिवार दोपहर तक शादी नहीं हो सकी थी.
इधर दूल्हे का कहना है कि दुल्हन को गलतफहमी हुई है, जो लड़की थी वह मेरे दोस्त की बहन है, जाने से पहले बताने आई थी. उसी दौरान उसने मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लिया था. इंस्पेक्टर उत्तर रवि त्यागी ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है.
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