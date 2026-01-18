ETV Bharat / state

फरीदाबाद में शादी के दौरान दुल्हन के भाई का अपहरण, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस

फरीदाबाद में एक तरफ बहन की शादी में पूरा परिवार व्यस्त था, इसी दौरान उसके भाई के अपहरण से पूरा परिवार सदमे में है.

Kidnapping in Faridabad
फरीदाबाद में शादी के दौरान दुल्हन के भाई का अपहरण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: जिले के बल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी में गुरुद्वारे के पास शादी वाले दिन दुल्हन के भाई के अपहरण की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. अपहरणकर्ताओं की हरकतें पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है. इस घटना के बाद से चावला कॉलोनी और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. परिजन और स्थानीय लोग युवक की जल्द सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं.

भीड़ वाले इलाके में वारदात को दिया अंजामः मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक शादी की तैयारियों के सिलसिले में घर के बाहर मौजूद था. इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे और युवक को जबरन अपने साथ उठा ले गए. बदमाश उसे गाड़ी में डालकर मौके से फरार हो गए. यह पूरी वारदात गुरुद्वारे के पास हुई, जहां आमतौर पर काफी भीड़ रहती है.

फरीदाबाद में शादी के दौरान दुल्हन के भाई का अपहरण (Etv Bharat)

फुटेज के आधार पर हो रही है बदमाशों की पहचानः घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें अपहरणकर्ता साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं. फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और उनकी गाड़ी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः एसएचओ सिटी शमशेर सिंह का कहना है कि "CCTV फुटेज को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही अपहृत युवक की सुरक्षित बरामदगी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में अपहरण और गैंगरेप के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

TAGGED:

घटना सीसीटीवी में कैद
फरीदाबाद में अपहरण
युवक का अपहरण
BRIDE BROTHER KIDNAPPED
KIDNAPPING IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.