दादा के सपनों की उड़ान: औरैया में हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन,फूलों की हुई बारिश

औरैया: यूपी के औरैया बुधवार को एक अनोखी और यादगार शादी का नजारा देखने को मिला. यहां एक दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई, जिसे देखने के लिए अनाज मंडी परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी. जैसे ही नवविवाहित जोड़ा हेलीकॉप्टर से उतरा सभी ने जोड़े का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया.

जनपद औरैया के विकासखंड अजीतमल क्षेत्र के ग्राम अदमापुर में आयोजित एक विवाह समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब नवविवाहित दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई। इस अनोखी शादी को देखने के लिए आसपास के गांवों सहित दूर-दराज क्षेत्रों से हजारों लोग मौके पर पहुंच गए।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को दूल्हे निर्वेश राजपूत अपनी दुल्हन स्वाति (आकांक्षा) राजपूत को विवाह के बाद हेलीकॉप्टर से अपने गांव लेकर पहुंचे. हेलीकॉप्टर जैसे ही अदमापुर स्थित सिंहवाहिनी महाविद्यालय मैदान में उतरा. वहां मौजूद लोगों ने तालियों और उत्साह के साथ नवदंपति का स्वागत किया. ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर नवविवाहित जोड़े का भव्य अभिनंदन किया, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठा.

दूल्हे निर्वेश राजपूत ने बताया कि उनके पिता सतेंद्र राजपूत एवं स्वर्गीय दया किशन राजपूत का सपना था कि परिवार में विवाह समारोह कुछ अलग और यादगार हो. हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई कर उन्होंने अपने परिवार का यह सपना साकार किया.