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शादी के 15 मिनट बाद कैश और गहने समेटकर दुल्हन फरार, राजस्थान से आए दूल्हे ने कराया FIR

राजस्थान से युवक शादी करने गया पहुंचा था. शादी के बाद 15 मिनट के अंदर दुल्हन परिजनों संग कैश और गहने लेकर फरार हो गई.

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शादी के बाद कैश लेकर दुल्हन फरार (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 2:14 PM IST

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गया: बिहार के गया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. राजस्थान के दूल्हे के साथ शादी रचाने वाली दुल्हनिया विदाई से ऐन वक्त पहले फरार हो गई. फरार होने के दौरान दूल्हे पक्ष के द्वारा दिए गए जेवरात, रुपए समेत लाखों की संपति समेटकर साथ ले गई. इस मामले को लेकर गया के थाने में लिखित शिकायत की गई है.

विदाई से पहले दुल्हन फरार: यह मामला गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार एक बिचौलिए के माध्यम से बेलागंज की एक युवती के साथ राजस्थान के युवक की शादी तय हुई थी. बिचौलिए के माध्यम से तय हुई इस शादी की रस्में सोमवार की देर रात से लेकर मंगलवार की अहले सुबह तक चली.

रिश्तेदार भी हुए गायब: बेलागंज थाना के एक गांव में हिंदू रीति रिवाज से शादी की रस्में निभाई गई. सिर्फ दुल्हन की विदाई होनी रह गई थी, लेकिन इसके बाद जो मामला सामने आया, उससे दूल्हे पक्ष के लोग भौंचक रह गए. लुटेरी दुल्हन विदाई के ठीक पहले फरार हो चुकी थी. उसके रिश्तेदारों का भी कोई पता नहीं था.

जेवर, कैश सब कुछ गायब: जानकारी के अनुसार दूल्हा पक्ष के द्वारा इस मामले को लेकर बेलागंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. प्राथमिकी में कहा गया है, कि राजस्थान के रहने वाले दूल्हे की शादी बेलागंज के एक गांव की लड़की के साथ शादी तय हुई थी. शादी को लेकर राजस्थान से दो वाहन से दुल्हा पक्ष के लोग गया जिले के बेलागंज पहुंचे थे.

ऑनलाइन भेज थे पैसे: बिचौलिए के माध्यम से यह शादी हो रही थी. शादी को लेकर दोनों पक्ष के बीच आर्थिक लेनदेन भी हुआ था. राजस्थान के टोंक जिले के निवासी दूल्हे के परिजन का आरोप है, कि उसने दुल्हन को मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल समेत अन्य आभूषण और कपड़े दिए थे. इसके अलावे दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर 1 लाख 10 हजार रुपए शगुन के रूप में भी ऑनलाइन भेजे थे.

"शादी के दौरान हमलोगं को गांव में एक स्थान पर ठहराया गया था. शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन की विदाई शेष रह गई थी.इसी दौरान लड़की के घरवालों ने कहा कि दुल्हन कपड़े चेंज करके आ रही है. कहां इतना जेवर पहनकर जाएगी. 15 मिनट तक हमलोग इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया. दुल्हन समेत पूरा परिवार फरार है."- पीड़ित दूल्हे के परिजन

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, थाने में शिकायत मिलने के बाद बेलागंज थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस वास्तविक कारणों को जानने की कोशिश कर रही है.

"दूल्हा पक्ष की ओर से लिखित शिकायत मिली है. मामले की छानबीन की जा रही है. छानबीन के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी."- सुनील कुमार द्विवेदी, थानाध्यक्ष बेलागंज

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