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अमरोहा में दूल्हा-दुल्हन की तेज रफ्तार कार सांड से टकराई, गाड़ी के उड़े परखच्चे, पांच घायल

हादसे में कार में सवार दूल्हा-दुल्हन समेत पांच लोग लहूलुहान हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत रहरा सीएचसी पहुंचाया गया.

हादसे में गाड़ी के उड़े परखच्चे.
हादसे में गाड़ी के उड़े परखच्चे. (Photo Credit; Amroha Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
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अमरोहा : रहरा थाना क्षेत्र में दूल्हा-दुल्हन की तेज रफ्तार कार सांड से टकरा गई. टक्कर होने से कार पलटते हुए खेत में चली गई. हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत पांच लोग घायल हुए हैं. सभी को हायर सेंटर रेफर किया गया है. वहीं टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए. हादसा सोमवार सुबह करीब 10 बजे पोरारा गांव के पास हुआ.

संभल के शेरपुर गांव से बारात आई थी. सभी रस्में संपन्न होने के बाद दूल्हा विशाल अपनी दुल्हन स्वाति को विदा कराकर घर लौट रहा था. कार की रफ्तार तेज थी. रहरा स्थित पेट्रोल पंप के पास अचानक एक आवारा सांड सड़क पर आ गया. रफ्तार तेज होने के कारण कार सांड से सीधे जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी सड़क से पलटते हुए खेत में चली गई.

हादसे में कार में सवार दूल्हा-दुल्हन समेत पांच लोग लहूलुहान हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत रहरा सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

रहरा थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. दूल्हा-दुल्हन समेत पांच लोग घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को रहरा के सीएचसी में भर्ती कर दिया गया है. हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

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