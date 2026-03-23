दूल्हा-दुल्हन की कार में लग गई आग, विदाई के वक्त हुआ हादसा, कूदकर नवदंपत्ति ने बचाई जान
जिस वक्त दूल्हा-दुल्हन की कार में आग लगी, उस वक्त गाड़ी में कुल 7 लोग ड्राइवर सहित सवार थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 23, 2026 at 5:40 PM IST
मुंगेली: शादी की मंगल घड़ी में कोई अमंगल हो जाए तो वर वधू के घर वाले परेशान हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ मुंगेली के लोरमी में. दूल्हा-दुल्हन को लेकर जैसे ही कार आगे बढ़ी, अचानक से कार के बोनट से आग की लपटें निकलने लगी. कार में बैठे दूल्हा-दुल्हन दोनों घबरा गए. जबतक लोग कुछ समझ पाते कार के बोनट में लगी आग और भड़कने लगी. हालात बेकाबू होता देख दूल्हा और दुल्हन ने तत्काल कार का गेट खोलकर बाहर छलांग लगा दी. गनीमत रही कि इस हादसे में दूल्हा और दुल्हन को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई.
दूल्हा और दुल्हन की कार में लगी आग
जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार में कुल 7 लोग सवार थे. आग लगते ही कार के भीतर बैठे लोगों में हड़कंप मच गया. अच्छी बात ये रही कि कार के गेट की ओर बैठे शख्स ने तत्काल कार का गेट खोल दिया. अगर थोड़ी भी देर होती तो आग की लपटें पूरे कार को अपनी चपेट में ले सकती थी. कार का गेट भी आग की वजह से लॉक हो सकता था. दूल्हा-दुल्हन को लेकर जा रही कार में आग लगने की खबर से वर और वधू के पक्ष के लोगों में घबराहट फैल गई. दोनों पक्ष के लोग तत्काल गाड़ी के पास पहुंच गए और दूल्हा दुल्हन हादसे को लेकर बातचीत की.
बेमेतरा से बारात लोरमी आई थी
वर और वधू पक्ष के लोगों ने बताया कि हादसा लोरमी थाना इलाके के कुर्मी मोहतरा गांव का है. जहां पर कल बेमेतरा से बारात आई हुई थी. आज सुबह बारात की विदाई का कार्यक्रम रखा गया था. गांव से कुछ ही दूरी पर स्टेट हाइवे है, जहां बंधवा पुल बना है. पुल पर जैसे ही दूल्हा और दुल्हन को लेकर कार पहुंची. कार के सामने के हिस्से से आग की लपटें निकलने लगी.
दुल्हन की विदाई के वक्त हुआ हादसा
दूल्हा और दुल्हन की कार के पीछे बाकि बारातियों को लेकर गाड़ियां आ रही थी. कार से आग और धुएं की लपटें निकलते देख वो लोग तत्काल उनकी हिफाजत के लिए नीचे उतरे. स्थानीय लोगों ने भी तत्काल हादसे की सूचना लालपुर थाना पुलिस की दी. जिसके बाद मौके पर दमकल की टीम फायर फाइटर सिस्टम के साथ पहुंची. दमकल कर्मियों ने तत्काल कार में लगी आग पर काबू पाया. कार के मालिक ने भी हादसे से जुड़ी शिकायत थाने में दर्ज कराई है. कार में आग कैसे भड़की अभी ये पता नहीं चल पाया है. जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि कार में कैसे आग लगी.
केरलम विधानसभा चुनाव 2026: कोट्टायम के चेंगन्नूर से बीजेपी प्रत्याशी एम. वी. गोपाकुमार के नामांकन में शामिल हुए सीएम विष्णु देव साय
Mungeli Police Transfer: मुंगेली में चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी , 31 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर
मुंगेली अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक मादा हथिनी ने दिया नन्हे हाथी को जन्म