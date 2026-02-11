ETV Bharat / state

4 घंटे कड़ी धूप में बैठे दूल्हा दुल्हन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 260 जोड़ों का हुआ विवाह

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखी, समृद्ध एवं सफल दांपत्य जीवन की मंगलकामना की. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानपूर्वक सम्पन्न कराने की दिशा में राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है.

नाश्ता और पीने के पानी की भी ठीक व्यवस्था नहीं थी. पूरा आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था. आयोजन में पहुंचे मंत्री लखनलाल ने कहा कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे, हालांकि तब तक विवाह का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था. इस सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक समावेशिता की प्रेरक झलक देखने को मिली. समारोह में 2 दिव्यांगजन और 2 विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) के वर-वधू भी शामिल हुए, जिन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ परिणय सूत्र में बंधकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निर्धारित समस्त लाभ लिया.

कोरबा: साय सरकार की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 260 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे. विवाह करने वाले नवदंपत्तियों को पहले ही दिन कड़ी धूप में चार घंटे तक बैठना पड़ा. दरअसल मैदान में टेंट की व्यवस्था तो थी, लेकिन 260 जोड़ों को कपड़ों की पट्टी वाले टेंट के नीचे बिठाया गया था. कड़ी धूप में छायादार स्थान का प्रबंध नहीं किया गया. जिसके कारण चार घंटे धूप में बैठकर जोड़े खासे परेशान हुए.

260 जोड़ों का हुआ विवाह (ETV Bharat)

260 जोड़ों का हुआ विवाह (ETV Bharat)





प्रत्येक नव वधू को मिली 50 हजार की सहायता राशि

कोरबा जिले में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में कुल 260 नवविवाहित जोड़ों को विवाह सम्पन्न हुआ. शादी के बाद 35-35 हजार की आर्थिक सहायता राशि जोड़ों को प्रदान की गई. मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा नवदंपत्तियों को सहायता राशि का चेक दिया गया. इसके साथ ही उन्हें प्रणाम पत्र और विवाह की स्मृति स्वरूप फोटोग्राफ भी दिए गए. योजना के तहत प्रत्येक वधू को कुल 50 हजार की सहायता प्रदान की जाती है. 35 हजार का चेक या बैंक ड्राफ्ट सीधे कन्या को दिया जाता है, जबकि 7 हजार वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री और 8 हजार विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के पात्र परिवारों को मिलता है.

260 जोड़ों का हुआ विवाह (ETV Bharat)

260 जोड़ों का हुआ विवाह (ETV Bharat)

''अतिथि मंच पर बैठे, हमें नीचे बैठने में हुई परेशानी''

गांव बनवार से पहुंची वधू प्रीति कुमारी ने बताया कि वैसे तो मैं क्रिश्चियन धर्म से हूं. लेकिन हिंदू रीति रिवाज से आज शादी हुई है. सारी व्यवस्थाएं तो ठीक-ठाक थी, यहां पर कपड़ा से लेकर श्रृंगार के सारे सामान मिले हैं. कुछ दिक्कत तो हुई है, यहां हम लोग काफी देर से बैठे हुए थे. धूप में काफी देर तक हमें बैठना पड़ा, लगभग तीन-चार घंटे का समय बीत गया था. अब 12:00 के बाद ज्यादा धूप लगने लगी. अतिथियों के लिए शेड वाला टेंट के बनाए गए थे. हमें भी थोड़ी छाया वाली जगह मिलती तो आयोजन और अच्छा होता. लेकिन जितना हो सकता था इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया.

260 जोड़ों का हुआ विवाह (ETV Bharat)





4 घंटे धूप में बैठे

गांव चोटिया से दूल्हा बनाकर सामूहिक विवाह में पहुंचे राजकुमार ने कहा कि सुविधा कुछ ठीक-ठाक था. लेकिन नाश्ता पानी में थोड़ा कमी रहा. हमारे आते तक नाश्ता खत्म हो गया था. नाश्ता नहीं मिल पाया, मैं यहां सुबह 8:00 बजे से पहुंच गया था. अभी एक बज चुका है. टेंट की कमी महसूस हुई. छांव नहीं होने से धूप काफी ज्यादा लगी. कुछ लोग तो धूप में बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गए थे. पानी भी सिर्फ एक बोतल मिला.

260 जोड़ों का हुआ विवाह (ETV Bharat)





व्यवस्था सुधारने के दिए हैं निर्देश

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग, आबकारी एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामाजिक समानता, बेटियों के सम्मान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संबल देने का सशक्त माध्यम है. 35000 के नगद राशन प्रदान की जाती है. परिणय सूत्र में बंधे सभी वर वधू को ढेर सारी बधाई. अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था, इसके बाद रमन सिंह सत्ता में आये और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की. अव्यवस्था के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में व्यवस्था में सुधार करेंगे, ठंड का मौसम है, ऐसा हमने सोचा इसलिए टेंट की ऐसी व्यवस्था की गई है. लेकिन आने वाले समय में इस व्यवस्था को जरूर सुधार लिया जाएगा.

