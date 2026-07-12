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निकाह से पहले वर-वधु पक्ष को देना होगा घोषणा पत्र; बागपत बड़ौत की जामा मस्जिद का अहम फैसला

घोषणा पत्र के बिना नहीं पढ़ाया जाएगा निकाह, इमामों को कानूनी विवादों से बचाने के लिए पहल

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 4:01 PM IST

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बागपत: बड़ौत शहर की जामा मस्जिद में जमीअत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें निकाह पढ़ाने वाले इमामों को अनावश्यक कानूनी विवादों से बचाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया गया. सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब मस्जिद के किसी भी इमाम द्वारा निकाह पढ़ाने से पहले वर-वधू पक्ष को अधिवक्ता की और से तैयार स्टाम्प पेपर पर विधिवत घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन) प्रस्तुत करना होगा.

बागपत बड़ौत की जामा मस्जिद का अहम फैसला (Video Credit; ETV Bharat)

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें निकाह के बाद यह तथ्य सामने आया कि किसी पक्ष का पहले से विवाह था. बाद में मामला कानूनी पेचीदगी में फंस जाता है. जबकि इसमें इमाम की कोई गलती नहीं होती. मामला न्यायालय में विचाराधीन था या अन्य कानूनी विवाद हैं, इसकी जानकारी इमाम को नहीं होती. ऐसी परिस्थितियों में जानकारी के अभाव में निकाह पढ़ाने वाले इमामों को भी कानूनी कार्रवाई और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या के समाधान के लिए यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया.

खिदमत सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान मलिक ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त औपचारिकता थोपना नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाओं और इमामों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि निकाह एक पवित्र धार्मिक अनुबंध है, जिसमें सत्यता, पारदर्शिता और आपसी विश्वास सर्वोपरि हैं. यदि सभी आवश्यक जानकारियां पहले से लिखित रूप में उपलब्ध होंगी तो भविष्य में विवाद और कानूनी जटिलताओं की संभावना काफी कम हो जाएगी.

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के दीनी तालीमी बोर्ड के जिलाध्यक्ष मौलाना आरिफ़-उल-हक़ ने कहा कि इमाम केवल धार्मिक दायित्व का निर्वहन करते हैं. उनके पास किसी व्यक्ति के वैवाहिक या कानूनी रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार अथवा संसाधन नहीं होते. ऐसे में लिखित घोषणा-पत्र इमामों को अनावश्यक कानूनी जोखिम से बचाने का प्रभावी माध्यम साबित होगा.

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के नायब सदर मुफ्ती शाह आलम ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और न्यायालयों के निर्देशों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. निकाह की प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता और कानूनी मानकों के अनुरूप संपन्न होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो.

जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती फुरकान ने लोगों से पील की कि निकाह से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज, सही जानकारी और वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करें. इससे दोनों परिवारों के साथ-साथ मस्जिद और निकाह पढ़ाने वाले इमाम भी कानूनी परेशानियों से सुरक्षित रहेंगे. बता दें कि घोषणा पत्र में आयु संबंधी जानकारी के साथ, आवास, परिवार की डिटेल आदि देनी होगी.

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