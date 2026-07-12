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निकाह से पहले वर-वधु पक्ष को देना होगा घोषणा पत्र; बागपत बड़ौत की जामा मस्जिद का अहम फैसला

बागपत: बड़ौत शहर की जामा मस्जिद में जमीअत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें निकाह पढ़ाने वाले इमामों को अनावश्यक कानूनी विवादों से बचाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया गया. सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब मस्जिद के किसी भी इमाम द्वारा निकाह पढ़ाने से पहले वर-वधू पक्ष को अधिवक्ता की और से तैयार स्टाम्प पेपर पर विधिवत घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन) प्रस्तुत करना होगा.

बागपत बड़ौत की जामा मस्जिद का अहम फैसला (Video Credit; ETV Bharat)

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें निकाह के बाद यह तथ्य सामने आया कि किसी पक्ष का पहले से विवाह था. बाद में मामला कानूनी पेचीदगी में फंस जाता है. जबकि इसमें इमाम की कोई गलती नहीं होती. मामला न्यायालय में विचाराधीन था या अन्य कानूनी विवाद हैं, इसकी जानकारी इमाम को नहीं होती. ऐसी परिस्थितियों में जानकारी के अभाव में निकाह पढ़ाने वाले इमामों को भी कानूनी कार्रवाई और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या के समाधान के लिए यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया.

खिदमत सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान मलिक ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त औपचारिकता थोपना नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाओं और इमामों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि निकाह एक पवित्र धार्मिक अनुबंध है, जिसमें सत्यता, पारदर्शिता और आपसी विश्वास सर्वोपरि हैं. यदि सभी आवश्यक जानकारियां पहले से लिखित रूप में उपलब्ध होंगी तो भविष्य में विवाद और कानूनी जटिलताओं की संभावना काफी कम हो जाएगी.