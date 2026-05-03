ETV Bharat / state

दहेज में कार नहीं मिलने पर दुल्हन की गला दबाकर हत्या, पति-देवर गिरफ्तार, अन्य फरार

बरेली: जिले में दहेज उत्पीड़न से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के महज ढाई महीने बाद ही एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



जानकारी के अनुसार, थाना सुभाषनगर क्षेत्र के नेकपुर निवासी शालिनी (24) की शादी 19 फरवरी को अक्षय के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के एक सप्ताह बाद से ही ससुराल पक्ष ने दहेज में 15 लाख रुपये नकद या महंगी गाड़ी, जैसे थार या स्कॉर्पियो की मांग शुरू कर दी थी. मांग पूरी न होने पर शालिनी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. मृतका के भाई शालू निवासी थाना कोतवाली क्षेत्र ने बताया कि शालिनी पर ससुराल में लगातार दबाव बनाया जाता था. उन्होंने आरोप लगाया कि घर में जगह-जगह कैमरे लगाए गए थे, यहां तक कि बेडरूम और बाथरूम तक में निगरानी की जा रही थी.



परिवार का आरोप है कि बीती रात पति अक्षय, देवर अमन, सास गीता, जेठ आकाश और जेठानी ने मिलकर शालिनी की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष मौके पर पहुंचा, जहां शालिनी का शव घर के अंदर जमीन पर पड़ा मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर थाना सुभाषनगर में पति अक्षय, देवर अमन, सास गीता, जेठ आकाश और जेठानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.



बताया जा रहा है कि शालिनी के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था और उसके भाई ने ही उसकी शादी बड़ी मुश्किल से कराई थी. बावजूद इसके दहेज की मांग और उत्पीड़न का सिलसिला नहीं रुका, जो अंततः उसकी मौत की वजह बन गया. सुभाष नगर इंस्पैक्टर सतीश कुमार नैन ने मीडिया को बताया कि मृतिका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.



यह भी पढ़ें: बरेली: बहेड़ी में झोलाछाप डॉक्टर ने लगाया गलत इंजेक्शन, 60 वर्षीय महिला की तड़पकर मौत