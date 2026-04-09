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बिहार में यूपी के दूल्हे से बड़ी ठगी, गंगा घाट पर हुई शादी.. जेवर-नगदी लेकर दुल्हन फरार

बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर एक ठगी का मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रहने वाले रमेश कुमार का परिवार, जो वर्तमान में फरीदाबाद में रहता है, इस फर्जी शादी के जाल में फंस गया. उनके तीसरे पुत्र विनय कुमार की शादी को लेकर परिवार चिंतित था. इसी बीच एक दलाल ने भरोसेमंद बनकर बक्सर में शादी कराने का लालच दिया.

दलाल के भरोसे पहुंचा परिवार: दलाल ने युवती का आधार कार्ड दिखाकर विश्वास जीता, जिसमें उसका पता बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के बारूपुर गांव का बताया गया. विश्वास में आकर विनय कुमार अपने पूरे परिवार के साथ बक्सर पहुंच गए. दलाल ने उन्हें स्टेशन के पास एक लॉज में ठहराया. यहां लड़की पक्ष को 50 हजार रुपये नगद देने पड़े. परिवार को लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यह पूरी घटना एक सुनियोजित ठगी का हिस्सा थी. दलाल लगातार परिवार को आश्वासन देता रहा कि शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी.

महादेव घाट पर गंगा किनारे हुई शादी: अगले दिन परिवार को चौसा के महादेव घाट ले जाया गया, जहां गंगा नदी के किनारे बेहद साधारण तरीके से शादी सम्पन्न कराई गई. शादी के दौरान भी रस्मों के नाम पर लगातार पैसे मांगे गए. सिंदूर भरने के लिए 5 हजार रुपये, जूता चुराई और अन्य रस्मों के बहाने अतिरिक्त पैसे वसूले गए. इसके अलावा करीब 250 ग्राम सोने-चांदी के जेवर भी दुल्हन को सौंप दिए गए. कुल मिलाकर परिवार लाखों रुपये का शिकार बन गया.

शादी के तुरंत बाद फरार हुई दुल्हन: शादी के बाद जब परिवार स्टेशन छोड़ने के बहाने चौसा स्टेशन रोड पहुंचा, तभी सुनियोजित तरीके से दुल्हन को ऑटो से उतारकर एक युवक बाइक पर बिठाकर फरार हो गया. पूरी घटना इतनी तेजी से घटी कि परिवार कुछ समझ ही नहीं पाया. जब उन्हें अहसास हुआ तो दुल्हन और उसके साथी पहले ही गायब हो चुके थे.

स्थानीय लोगों की मदद से दलाल गिरफ्तार: हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और भागते हुए दलाल को पकड़ लिया. उसे मुफस्सिल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया. दलाल से पूछताछ जारी है. पुलिस ने बताया कि फरार दुल्हन और उसके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. इस मामले में गैंग के लगभग डेढ़ दर्जन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.