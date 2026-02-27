ETV Bharat / state

शादी के 5वेंं दिन दुल्हन ससुराल से हुई फरार, विवाह के नाम पर लाखों की ठगी, मामला दर्ज

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी के तहत आने वाले डुढाणा गांव में शादी के नाम पर लाखों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और शादी में हुए खर्च की भरपाई की मांग की है. मामले को लेकर परिवार ने एसपी हमीरपुर से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, डुढाणा निवासी संजय कुमार की शादी अगस्त 2025 में लुधियाना के मछीवाड़ा क्षेत्र में एक बिचौलिए के माध्यम से करवाई गई थी. परिवार का आरोप है कि शादी पर पांच लाख रुपये से अधिक खर्च किए गए, जबकि बिचौलिए को डेढ़ लाख रुपये नकद दिए गए थे. शादी के बाद दुल्हन महज चार से पांच दिन ही ससुराल में रही और छठे दिन किसी बहाने से घर से चली गई. जाते समय उसने एक-दो दिन में लौटने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं आई.

वहीं, पीड़ित संजय कुमार ने कहा, जब दुल्हन नहीं लौटी तो उन्होंने बिचौलिए से संपर्क किया. आरोप है कि बिचौलिए ने जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरी लड़की से शादी करवाने की बात कही. वहीं, बिचौलिए के कहने पर वे पांच से छह बार मछीवाड़ा गए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी. इन यात्राओं पर करीब 60 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च हो गए.