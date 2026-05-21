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BRICS देश के युवाओं को मिलेगा वैश्विक अवसरों का मंच, इंदौर में चल रहा मंथन

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने कहा, “जब BRICS देश एक साथ काम करते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं, तो स्थानीय नवाचार वैश्विक प्रभाव पैदा कर सकते हैं.” उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को भी रेखांकित किया और कहा कि छोटे शहरों और टियर-2 तथा टियर-3 शहरों के युवा तेजी से सफल उद्यमी बन रहे हैं. जो समावेशी और युवा-नेतृत्व वाले नवाचार के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

छोटे शहरों और टियर-2 तथा टियर-3 शहरों के युवा तेजी से बना रहे हैं सफल उद्यमी

इंदौर: इंदौर में ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह बैठक 2026 के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की तरफ से दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई. इंदौर के मैरियट होटल में “सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि और युवा उद्यमी शामिल हुए. बैठक का उद्देश्य युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास के प्रमुख चालक के रूप में आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करना रहा. कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया.

पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने कहा, जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं, युवा उद्यमी ऐसे समाधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक और वैश्विक रूप से अनुकूलनीय दोनों हैं. उद्घाटन सत्र में मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग के अपर सचिव नितेश कुमार मिश्रा, BRICS सदस्य देशों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, युवा उद्यमी और उद्यमिता एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारक शामिल हुए.

ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह बैठक 2026 (ETV Bharat)

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए

बैठक में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रतिभागियों को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने जनसांख्यिकीय ताकत को रेखांकित किया जो BRICS देशों को कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है.

ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह बैठक 2026 (ETV Bharat)

कई BRICS अर्थव्यवस्थाओं में 50% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की

उन्होंने आगे कहा, “हमारे देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. कई BRICS अर्थव्यवस्थाओं में 50% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है. अकेले भारत में लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है. यह जनसांख्यिकीय ताकत BRICS देशों को कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है. BRICS देशों में युवा पहले से ही परिवर्तनकारी बदलाव ला रहे हैं.“

उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण कुछ देशों के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सके, लेकिन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे. बैठक में विश्वास कैलाश सारंग भी मौजूद रहे. इसमें डिजिटल नवाचार, समावेशिता और स्थिरता जैसे विषयों पर विशेष सत्र रखे गए. यह मंच युवा उद्यमियों को अनुभव साझा करने, साझेदारी के अवसर तलाशने और आपसी सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा. यह पहल ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है.