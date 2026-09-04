BRICS शिखर सम्मेलन: दिल्ली में कारकेड रिहर्सल, 35 से ज्यादा सड़कों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
BRICS 2026 की तैयारियों के तहत दिल्ली में कारकेड रिहर्सल का आयोजन.
Published : September 4, 2026 at 10:25 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 10:30 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है. सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था और वीवीआईपी वाहनों के काफिले की आवाजाही को परखने के लिए शनिवार को मोटर कारकेड रिहर्सल की जाएगी. रिहर्सल सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. इस दौरान नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा.
कारकेड रिहर्सल के दौरान 22 प्रमुख चौराहों और फ्लाईओवरों से यातायात को डायवर्ट किया जाएगा. वहीं, 35 से अधिक प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी. जरूरत के अनुसार कुछ मार्गों पर वाहनों को कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है.
इन प्रमुख सड़कों पर रहेगा असर
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अकबर रोड, अशोक रोड और बाराखंबा रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा. इसके अलावा मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, सत्य मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग और रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर भी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी. नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, केमल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और लाला लाजपत राय मार्ग समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर भी कारकेड की आवाजाही के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा.
22 स्थानों पर डायवर्जन
- दिल्ली पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करने के लिए 22 प्रमुख स्थान चिन्हित किए हैं. इनमें डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (डब्ल्यू-प्वाइंट), राम चरण अग्रवाल चौक (ए-प्वाइंट), मीर दर्द चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग-आउटर सर्कल, जनपथ-कनॉट प्लेस, पटेल चौक और आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर शामिल हैं.
- इसके अलावा वंदे मातरम मार्ग-साइमन बोलिवर मार्ग, धौला कुआं, मोती बाग फ्लाईओवर, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग गोलचक्कर, मदरसा टी-प्वाइंट, लोधी रोड-अमृता शेरगिल मार्ग, लोधी रोड-मैक्स मूलर मार्ग, लोधी रोड-महर्षि रमण मार्ग और लोधी रोड-आर्कबिशप मेकर्स मार्ग पर भी यातायात डायवर्ट किया जाएगा.
- लोधी फ्लाईओवर के नीचे, नीला गुंबद, ओबेरॉय फ्लाईओवर के नीचे, डीपीएस मथुरा रोड के सामने यू-टर्न, रिंग रोड-भैरों रोड और मंडी हाउस भी डायवर्जन वाले प्रमुख स्थानों में शामिल हैं.
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वालों को मेट्रो की सलाह
- यातायात पुलिस ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस अड्डों पर जाने वाले यात्रियों को मेट्रो से सफर करने की सलाह दी है. इस दौरान मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी. बस, ऑटो और टैक्सी के मार्ग में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बदलाव किया जा सकता है.
- पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को प्रभावित मार्गों से बचने की सलाह दी गई है. इसके लिए आइएसबीटी कश्मीरी गेट, आउटर सर्कल, रानी झांसी रोड, रिंग रोड, आश्रम चौक और वंदे मातरम मार्ग जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
एयरपोर्ट जाने के लिए इन मार्गों का करें इस्तेमाल
गुरुग्राम, द्वारका, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को यूईआर-दो, एनएच-48, राव गजराज सिंह मार्ग, नजफगढ़ रोड और डबरी-द्वारका रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, नियंत्रित किए जाने वाले मार्गों के 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे पार्किंग पर रोक रहेगी. वाहन चालकों को केवल अधिकृत पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं.
भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
दिल्ली से बाहर जाने वाले या दिल्ली में जिनका कोई निर्धारित गंतव्य नहीं है, ऐसे भारी और वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि एंबुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर बिना बाधा रास्ता दिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 5 सितंबर को घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें.
ये भी पढ़ें: