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BRICS शिखर सम्मेलन: दिल्ली में कारकेड रिहर्सल, 35 से ज्यादा सड़कों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है. सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था और वीवीआईपी वाहनों के काफिले की आवाजाही को परखने के लिए शनिवार को मोटर कारकेड रिहर्सल की जाएगी. रिहर्सल सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. इस दौरान नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा.

कारकेड रिहर्सल के दौरान 22 प्रमुख चौराहों और फ्लाईओवरों से यातायात को डायवर्ट किया जाएगा. वहीं, 35 से अधिक प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी. जरूरत के अनुसार कुछ मार्गों पर वाहनों को कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है.

इन प्रमुख सड़कों पर रहेगा असर

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अकबर रोड, अशोक रोड और बाराखंबा रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा. इसके अलावा मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, सत्य मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग और रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर भी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी. नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, केमल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और लाला लाजपत राय मार्ग समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर भी कारकेड की आवाजाही के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा.

22 स्थानों पर डायवर्जन