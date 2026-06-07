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Brics Summit; बनारसी कलाकारी ने विदेशी मेहमानों का दिल जीता, इन कलात्मक उत्पादों ने खींचा ध्यान

4 –5 जून को हुआ सम्मेलन: गौरतलब है कि भारत इस वर्ष "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" थीम के तहत ब्रिक्स देशों और सहयोगी (ब्राजील, चीन, भारत, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात) की बैठकों का आयोजन कर रहा है. इस क्रम में वाराणसी के होटल ताज में 4-5 जून 2026 को ब्रिक्स देशों के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह (Culture Working Group) की बैठक का आयोजन हुआ.

इतिहास से रूबरू होते पर्यटक: बता दें, बनारस से जाने के पहले विदेशी मेहमानों ने सारनाथ और दीनदयाल हस्तकला संकुल के म्यूजियम में काशी की समृद्ध संगीत, कला और इतिहास से रूबरू हुए. इस ऐतिहासिक बैठक ने काशी के हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग के लिए संभावनाओं के नए क्षितिज दी हैं.

यह आयोजन केवल एक नेशनल सम्मेलन नहीं था, बल्कि भारत की सदियों पुरानी समृद्ध विरासत, अध्यात्म और काशी के शिल्पियों के अद्भुत हुनर को वैश्विक मंच पर जीवंत करने का एक जरिया भी था.

वाराणसी: इतिहास से भी प्राचीन और जीवंत नगरी काशी में दुनिया के दिग्गज देशों के प्रतिनिधि आए दिन जुटते हैं. इनकी बातें सिर्फ बंद कमरों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहमति के साथ ही नीतियों पर चर्चा तक सीमित नहीं होती है. वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है.

गौरतलब है कि भारत इस वर्ष "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" थीम के तहत ब्रिक्स देशों व सहयोगी (ब्राजील, चीन, भारत, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात) की बैठकों का आयोजन कर रहा है. इस क्रम में वाराणसी के होटल ताज में आगामी 4-5 जून 2026 को ब्रिक्स देशों के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह (Culture Working Group) की बैठक का आयोजन होना है. जिसमें अतिथियों का आगमन कुल चार ग्रुपों में होना है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

नेशनल लेवल के आयोजन के लिए पहली पसंद: वाराणसी नेशनल स्तर के आयोजन के लिए पहली पसंद बनती जा रही है. कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, G20 और अब ब्रिक्स सम्मेलन इसका उदाहरण है. विदेशी डेलीगेट्स को GI-टैग वाली 'गुलाबी मीनाकारी' वाली मोर की आकृतियां और पारंपरिक लकड़ी के ब्लॉक-प्रिंट वाले, मोम से भरे दीए-बत्ती (दीपक और बाती) सेट उपहार में दिए गए, ये ऐसे तोहफ़े हैं जो ब्रिक्स देशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत की लौ को हमेशा रोशन रखेंगे.

इस दौरान दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय में 20 कुशल कारीगरों ने अपने पारंपरिक शिल्पों का सजीव प्रदर्शन किया. काशी के बुनकरों और शिल्पियों की जादुई उंगलियों का कमाल देखकर विदेशी प्रतिनिधि उनकी कला के मुरीद हो गए.

मेहमानों को पसंद आई काशी की कारीगरी: बताते चलें कि ब्रिक्स बैठक स्थल पर भी 6 GI और ODOP उत्पाद के स्टाल लगे थे. भविष्य के व्यापार और ऑर्डर की उम्मीद इस यात्रा की सबसे बड़ी कामयाबी रही. मेहमानों ने न केवल शिल्प उत्पादों की खरीदारी की, बल्कि आगे भी खरीदने की इच्छा जताई.

वहीं कारीगरों ने बताया कि हस्तकला को राज्य संरक्षण देकर पुनर्जीवित किया गया है, दम तोड़ती देश की पारंपरिक हस्तशिल्प (GI और ODOP) में जान फूंकने का काम किया है. जिससे आज हस्तशिल्पियों के हर हुनरमंद हाथों को काम मिल रहा है. सरकार ने आर्टिजन्स को आर्थिक सहायता टूलकिट आदि प्रदान करके अपने पैरो पर दुबारा खड़ा कर दिया है.

एक्सपोर्ट बढ़ाने का मिलेगा मौका: सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क क्राफ्ट के स्टेट अवार्डी आदर्श मौर्य ने बताया कि इस आयोजन से हस्तशिल्पों के उत्पाद विश्वपटल पर अपनी कला की खूबसूरती को बिखेरेगी. डेलीगेट और हस्तशिल्पियों के बीच विश्वास मजबूत होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा. साथ ही डिमांड के साथ-साथ रोजगार भी बढ़ेगा और ऐसे आयोजन अगर भविष्य में होते रहे तो कला के प्रति लोगों की रुचि और बढ़ेगी.





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