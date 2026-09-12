ETV Bharat / state

BRICS 2026: दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा, यूपी बॉर्डर से यमुना तक बोट और ड्रोन से हो रही निगरानी

दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन के आगाज के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

BRICS Summit Delhi Security
सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन के आगाज के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के शीर्ष नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का अभेद्य घेरा तैयार किया है. खासतौर पर पूर्वी रेंज में यूपी बॉर्डर से लेकर यमुना नदी और आसपास के संवेदनशील इलाकों तक 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है. जमीन पर सघन चेकिंग के साथ यमुना में मोटर बोट पेट्रोलिंग और आसमान से ड्रोन के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को ध्यान में रखते हुए पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को ‘हाई अलर्ट’ पर है. उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे यमुना पार के इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के सख्‍त इंतजाम किए हैं. सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी स्थिति पर मीडिया से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के ज्‍वाइंट कमिश्नर (ईस्टर्न रेंज) मिलिंद महादेव डुंबरे ने पुलिस की तैयारियों का पूरा ब्योरा साझा किया.

मिलिंद महादेव डुंबरे, ज्‍वाइंट कमिश्नर (ETV Bharat)

सम्मेलन को सुचारू बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश सीमा से सटे पूर्वी रेंज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मिलिंद महादेव डुंबरे ने बताया कि इस बड़े आयोजन को बिना किसी बाधा के संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है. BRICS पूरे दिल्ली के लिए बहुत बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण इवेंट है. हमने अपने जिले में सुरक्षा, एंटी-क्रिमिनल चेकिंग और लॉ एंड ऑर्डर के सभी पहलुओं पर पुख्ता इंतजाम किए हैं. हमारी कोशिश है कि कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे इस समिट में रुकावट आए और यह आयोजन बेहद सुचारू रूप से संपन्न हो. इसके लिए हर संभव सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं.

यमुना में बोट पेट्रोलिंग, आसमान से ड्रोन रखेगा नजर

यमुना नदी और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए ज्‍वाइंट कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि जल, थल और नभ तीनों स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने पुष्टि की कि यमुना नदी में मोटर बोट के जरिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है. वहीं संवेदनशील इलाकों और बॉर्डर्स पर ड्रोन कैमरों से पल-पल की निगरानी रखी जा रही है. पुलिस अधिकारी ने जोर देकर कहा कि किसी भी असामाजिक तत्व या सुरक्षा में छोटी सी भी गुंजाइश को खत्म करने के लिए ईस्टर्न रेंज पुलिस पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है. बॉर्डर पर संदिग्ध वाहनों की गहन चेकिंग जारी है.

ये भी पढ़ें

  1. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होंगी मेट्रो लाइनें
  2. BRICS Summit 2026: नोएडा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, 13 सितंबर तक इन रास्तों पर रहेगा भारी डायवर्जन
  3. BRICS Summit 2026: दिल्ली में VVIP मूवमेंट के बीच सार्वजनिक अवकाश: एयरपोर्ट, होटल रूट पर विशेष डायवर्जन

TAGGED:

BRICS SECURITY
DELHI BRICS 2026
दिल्ली में सुरक्षा
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.