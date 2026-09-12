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BRICS 2026: दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा, यूपी बॉर्डर से यमुना तक बोट और ड्रोन से हो रही निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम ( ETV Bharat )