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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होंगी मेट्रो लाइनें

दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर DMRC ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है.

Delhi Metro
दिल्ली मेट्रो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 11:14 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों व परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. वीवीआईपी मूवमेंट्स, सुरक्षा व्यवस्था व यात्रियों की सुगम आवाजाही को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं के परिचालन समय में बदलाव किया गया है, जिससे आम जनता व छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

रविवार को सुबह 6:00 बजे से चलेगी मेट्रो

डीएमआरसी के अनुसार 13 सितंबर (रविवार) को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सुबह 06:00 बजे से ही शुरू कर दी जाएंगी. आमतौर पर रविवार को कई रूट्स पर मेट्रो सेवाएं देरी से शुरू होती हैं, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शहर में लागू यातायात प्रतिबंधों व परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की समयबद्ध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों व यात्रियों से अपील की है कि वे समय सीमा और रूट डाइवर्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

सुप्रीम कोर्ट स्टेशन स्थित दिल्ली मेट्रो म्यूजियम बंद

इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सुरक्षा प्रबंधों के चलते DMRC ने एक और सलाह जारी की है. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो प्रगति मैदान/भारत मंडपम परिसर के नजदीक स्थित है. यहां पर बना 'दिल्ली मेट्रो म्यूजियम' 11 से 13 सितंबर तक आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. 14 सितंबर (सोमवार) को म्यूजियम का साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बंद रहेगा. अब यह संग्रहालय 15 सितंबर 2026 (मंगलवार) से दोबारा पर्यटकों व नागरिकों के स्वागत के लिए खोला जाएगा.

सुरक्षा व यातायात प्रबंधन का प्रयास

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस बड़े वैश्विक सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष व विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मेट्रो प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि वीवीआईपी कॉरिडोर पर सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना सार्वजनिक परिवहन सुचारू रूप से चलता रहे. डीएमआरसी ने यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए आधिकारिक ऐप या सोशल मीडिया हैंडल से अपडेट चेक करने की सलाह दी है.

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