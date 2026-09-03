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BRICS शिखर सम्मेलन: कारकेड रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 22 पॉइंट्स से डायवर्ट रहेगा यातायात

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर 2026 तक प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन मजबूत कर दिया है. इस शिखर सम्मेलन के दौरान वीवीआईपी काफिले की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार रिहर्सल किया जा रहा है. 3 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे से रात 8:00 बजे तक मोटर कारकेड रिहर्सल का आयोजन किया गया.

रिहर्सल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अपर पुलिस आयुक्त (Additional CP Traffic) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार किया है, जिसके तहत कारों का रिहर्सल किया जा रहा है. यह रिहर्सल इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक स्टाफ के मन में परफेक्शन आए. जब वास्तविक सम्मेलन का मूवमेंट हो तो सब कुछ सुचारू रूप से चले. इसके साथ ही हम जनता की सहूलियत का पूरा ध्यान रखते हुए डायवर्जन प्लान लागू कर रहे हैं.

ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (ETV Bharat)

अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि हमारा उद्देश्य रिहर्सल को बिना किसी बाधा के संपन्न कराना और यातायात को सुगम बनाए रखना है, जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी हो. कुल 22 डायवर्जन पॉइंट्स से यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त हमारे आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से विशेष एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिससे लोगों को डायवर्जन की समय पर जानकारी मिल सके. रिहर्सल नॉन-पीक आवर्स में की जा रही है ताकि जनता को असुविधा न हो.

35 से अधिक सड़कें और 22 डायवर्जन पॉइंट्स प्रभावित : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार रिहर्सल के समय 35 से अधिक मुख्य मार्गों पर यातायात नियंत्रित किया गया और 22 प्रमुख चौराहों व पॉइंट्स से डायवर्जन लागू रहा.