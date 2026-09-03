BRICS शिखर सम्मेलन: कारकेड रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 22 पॉइंट्स से डायवर्ट रहेगा यातायात
BRICS 2026 की तैयारियों के तहत दिल्ली में कारकेड रिहर्सल का आयोजन किया गया.
Published : September 3, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर 2026 तक प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन मजबूत कर दिया है. इस शिखर सम्मेलन के दौरान वीवीआईपी काफिले की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार रिहर्सल किया जा रहा है. 3 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे से रात 8:00 बजे तक मोटर कारकेड रिहर्सल का आयोजन किया गया.
रिहर्सल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अपर पुलिस आयुक्त (Additional CP Traffic) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार किया है, जिसके तहत कारों का रिहर्सल किया जा रहा है. यह रिहर्सल इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक स्टाफ के मन में परफेक्शन आए. जब वास्तविक सम्मेलन का मूवमेंट हो तो सब कुछ सुचारू रूप से चले. इसके साथ ही हम जनता की सहूलियत का पूरा ध्यान रखते हुए डायवर्जन प्लान लागू कर रहे हैं.
अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि हमारा उद्देश्य रिहर्सल को बिना किसी बाधा के संपन्न कराना और यातायात को सुगम बनाए रखना है, जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी हो. कुल 22 डायवर्जन पॉइंट्स से यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त हमारे आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से विशेष एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिससे लोगों को डायवर्जन की समय पर जानकारी मिल सके. रिहर्सल नॉन-पीक आवर्स में की जा रही है ताकि जनता को असुविधा न हो.
35 से अधिक सड़कें और 22 डायवर्जन पॉइंट्स प्रभावित : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार रिहर्सल के समय 35 से अधिक मुख्य मार्गों पर यातायात नियंत्रित किया गया और 22 प्रमुख चौराहों व पॉइंट्स से डायवर्जन लागू रहा.
- प्रभावित मुख्य मार्ग: सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, सत्या मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, नीती मार्ग, पंचशील मार्ग, केमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, प्रेस एनक्लेव रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग और जोसेफ ब्रोज़ टीटो मार्ग शामिल हैं.
प्रमुख डायवर्जन पॉइंट्स :
- डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-Point): मथुरा रोड व तिलक मार्ग पर जाने से रोका जाएगा. वाहन बहादुर शाह जफर मार्ग, IP मार्ग या दिल्ली गेट की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.
- राम चरण अग्रवाल चौक (A-Point): कमर्शियल वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. वाहन IP मार्ग, DDU मार्ग या BSZ मार्ग की तरफ जाएंगे.
- मीर दर्द चौक: महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर आवाजाही बंद रहेगी.
- कस्तूरबा गांधी मार्ग/आउटर सर्किल CP: सी-हेक्सागन की तरफ मार्ग नियंत्रित रहेगा.
- जनपथ/कस्तूरबा गांधी मार्ग (CP): काली बाड़ी, शहीद भगत सिंह, पंचकुइयां और मिंटो रोड की तरफ डायवर्जन रहेगा.
- पटेल चौक: विंडसर प्लेस और संसद मार्ग (RBI) की ओर जाने वाले वाहनों को अशोक रोड व जीपीओ की ओर मोड़ा जाएगा.
- आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर: शेख मुजीबुर रहमान मार्ग और बाबा खड़क सिंह मार्ग का उपयोग करने की सलाह है.
- वंदे मातरम मार्ग / साइमन बोलिवर मार्ग: वंदे मातरम मार्ग से धौला कुआं या करोल बाग की ओर रास्ता रहेगा.
- धौला कुआं फ्लाईओवर: सरदार पटेल मार्ग पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा; वाहन रिंग रोड या NH-48 का प्रयोग करेंगे.
- मोती बाग फ्लाईओवर: शांति पथ पर आवाजाही बंद रहेगी; राव तुला राम मार्ग या रिंग रोड का प्रयोग करें.
- ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग गोलचक्कर: यशवन्त प्लेस की ओर मार्ग नियंत्रित रहेगा.
- मदरसा टी-पॉइंट: अरबिंदो मार्ग के बजाय लोधी रोड व सफदरजंग फ्लाईओवर का विकल्प रहेगा.
- लोधी रोड/अमृता शेरगिल मार्ग: लोधी रोड का उपयोग करें.
- लोधी रोड / मैक्स मुलर मार्ग: लोधी रोड की ओर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा.
- लोधी रोड / महर्षि रमन मार्ग: भीष्म पितामह मार्ग व लोधी रोड का प्रयोग करें.
- लोधी रोड / आर्क विशप मैकारियस मार्ग: लोधी रोड डायवर्जन रहेगा.
- अंडर लोधी फ्लाईओवर: भारत मंडपम की ओर जाने वाले मार्ग के बजाय बारापुला या लाला लाजपत राय मार्ग चुनें.
- नीला गुंबद: ओबेरॉय फ्लाईओवर व डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग नियंत्रित रहेगा; आश्रम चौक की ओर जाएं.
- अंडर ओबेरॉय फ्लाईओवर: मथुरा रोड पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
- यू-टर्न (DPS मथुरा रोड के सामने): भारत मंडपम की ओर जाने वाले रास्ते पर प्रतिबंध रहेगा.
- रिंग रोड / भैरों मार्ग: भैरों मार्ग की तरफ आवाजाही बंद रहेगी; सराय काले खां या राजघाट होकर निकलें.
- मंडी हाउस: फिरोजशाह रोड, भगवान दास रोड और कॉपरनिकस मार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी; बाराखंबा या सिकंदरा मार्ग चुनें.
रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट यात्रियों के लिए वैकल्पिक रूट निर्देश: यातायात पुलिस ने सलाह दी है कि हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्री समय से अतिरिक्त मार्जिन लेकर निकलें या दिल्ली मेट्रो का उपयोग करें.
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI Airport):
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जाने वाले यात्रियों को सड़क के बजाय दिल्ली मेट्रो (खासकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन) का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. गुरुग्राम, द्वारका, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्वी दिल्ली से आने वाले वाहन चालकों के लिए बाईपास कॉरिडोर तय किए गए हैं. वहीं, इमरजेंसी सर्विसेज को प्राथमिकता मिलेगी. रिहर्सल के दौरान मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, जबकि डीटीसी बसों के रूट में अस्थायी बदलाव हो सकते हैं. इन सड़कों के 200 मीटर के दायरे में गाड़ियों की पार्किंग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
- दिल्ली मेट्रो: एडवाइजरी अवधि के दौरान मेट्रो सेवाएं सभी स्टेशनों पर पूरी तरह से संचालित रहेंगी और इसमें कोई व्यवधान नहीं होगा.
- सिटी बस व ऑटो/टैक्सी: वीवीआईपी मूवमेंट के समय बसों के रूट में बदलाव संभव है. नियंत्रित सड़कों के 200 मीटर के भीतर सड़क किनारे पार्किंग सख्त मना है.
- आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए 24/7 बिना किसी रुकावट के प्राथमिकता से रास्ता सुनिश्चित किया जाएगा.
- व्यावसायिक वाहन: बिना गंतव्य वाले गैर-जरूरी कमर्शियल वाहनों का दिल्ली सीमा में प्रवेश वर्जित रहेगा.
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