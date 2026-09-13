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BRICS SUMMIT 2026; राम गोपाल यादव बोले-कोई खास नतीजा नहीं, इमरान मसूद की राय अलग

उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है.

इटावा में राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर BRICS देश आपस में मिलकर रूस-यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में सफल होते या ईरान युद्ध को लेकर संबंधित देशों को समझाने का प्रयास करते, तब सम्मेलन की सार्थकता पर कुछ कहा जा सकता था. कहा कि दुनिया में चल रहे इन युद्धों का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश या व्यक्ति हो, जो इन युद्धों के प्रभाव से पूरी तरह अछूता रहा हो.

इटावा/सहारनपुर : समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने इटावा में BRICS शिखर सम्मेलन 2026 को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सम्मेलन का अभी तक कोई खास नतीजा सामने नहीं आया है. दूसरी ओर सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि समिट से एक अच्छा डिक्लेरेशन सामने आया है. पिछले दिनों देश की विदेश नीति व डिप्लोमैसी को जो नुकसान पहुंचा था, उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने BRICS समिट को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति और कूटनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कहा कि समिट से एक अच्छा डिक्लेरेशन सामने आया है और पिछले दिनों देश की विदेश नीति व डिप्लोमैसी को जो नुकसान पहुंचा था, उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है. हालांकि उन्होंने कहा कि अब असली चुनौती इस बात की है कि BRICS देशों के बीच बनी सहमति और डिक्लेरेशन को आगे भी कायम रखा जाए.

इमरान मसूद ने कहा कि BRICS देशों को एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए. भारत और चीन के बीच मौजूद जटिलताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच के कॉम्प्लेक्स मुद्दों को अलग रखते हुए BRICS को मजबूत करने की दिशा में काम होना चाहिए. उनके मुताबिक, वैश्विक व्यवस्था में जिस तरह बदलाव हो रहा है, उसमें BRICS की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है.

कांग्रेस सांसद ने BRICS की आर्थिक और जनसंख्या संबंधी ताकत को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि दुनिया की करीब 40 प्रतिशत अर्थव्यवस्था BRICS देशों के पास है और बड़ी आबादी भी इन्हीं देशों में रहती है. ऐसे में आर्थिक शक्ति के साथ-साथ बड़ी वर्कफोर्स भी इस समूह की ताकत है. उन्होंने BRICS समिट को एक अच्छा कार्यक्रम बताते हुए कहा कि यदि सदस्य देश आपसी सहयोग और संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा.

आगामी चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान मसूद ने विपक्षी एकजुटता की चर्चा से ज्यादा कांग्रेस की अपनी चुनावी रणनीति पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसी को हराने के लिए किसी के एकजुट होने की बात करने के बजाय राजनीतिक दलों को अपनी जीत के रास्ते तलाशने चाहिए.

कहा कि देश के मौजूदा हालात में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रही है. इमरान मसूद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का झंडा थामकर आगे बढ़ने का आह्वान किया. दावा किया कि यदि कांग्रेस इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा.

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद से जुड़े विवाद पर कहा कि मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है और वहां दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई होगी. अब इस प्रकरण की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी.

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