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BRICS Summit 2026: दिल्ली में VVIP मूवमेंट के बीच सार्वजनिक अवकाश: एयरपोर्ट, होटल रूट पर विशेष डायवर्जन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित हो रहे ऐतिहासिक 'BRICS Summit 2026' (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन) को लेकर सुरक्षा व यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज विश्व के प्रमुख सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री व विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य आगमन हो रहा है.

हवाई अड्डे से अतिथियों के काफिलों (वीवीआईपी कारकेड) को मध्य दिल्ली व लुटियंस जोन स्थित उनके निर्धारित पांच सितारा होटलों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. विदेशी मेहमानों के एयरपोर्ट पहुंचने, होटलों तक जाने और वहां से मुख्य कार्यक्रम स्थल 'भारत मंडपम' (प्रगति मैदान) आवाजाही के दौरान सुरक्षा कारणों से मार्गों पर यातायात को समय-समय पर अस्थायी रूप से रोका जाएगा.

आम जनता को इस वीवीआईपी आवाजाही व रूट ब्लॉक से कोई असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. इसके बावजूद राहगीरों व आवश्यक यात्रा करने वालों की सहूलियत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत आज दोपहर 2 बजे बजे से रात 8:30 बजे तक विशेष डायवर्जन लागू रहेगा.

35 से अधिक मुख्य सड़कें व 22 डायवर्जन पॉइंट रहेंगे प्रभावित

अतिथियों के एयरपोर्ट से होटल व भारत मंडपम तक आवागमन के दौरान मध्य व दक्षिण दिल्ली की 35 से अधिक मुख्य सड़कों पर यातायात को नियंत्रित व डायवर्ट किया जाएगा.

प्रमुख प्रभावित मार्ग: सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, केमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड व लाला लाजपत राय मार्ग.