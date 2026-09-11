BRICS Summit 2026: दिल्ली में VVIP मूवमेंट के बीच सार्वजनिक अवकाश: एयरपोर्ट, होटल रूट पर विशेष डायवर्जन
आम जनता को इस वीवीआईपी आवाजाही व रूट ब्लॉक से कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है.
Published : September 11, 2026 at 9:53 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित हो रहे ऐतिहासिक 'BRICS Summit 2026' (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन) को लेकर सुरक्षा व यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज विश्व के प्रमुख सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री व विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य आगमन हो रहा है.
हवाई अड्डे से अतिथियों के काफिलों (वीवीआईपी कारकेड) को मध्य दिल्ली व लुटियंस जोन स्थित उनके निर्धारित पांच सितारा होटलों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. विदेशी मेहमानों के एयरपोर्ट पहुंचने, होटलों तक जाने और वहां से मुख्य कार्यक्रम स्थल 'भारत मंडपम' (प्रगति मैदान) आवाजाही के दौरान सुरक्षा कारणों से मार्गों पर यातायात को समय-समय पर अस्थायी रूप से रोका जाएगा.
#WATCH | दिल्ली | ब्रिक्स सम्मेलन 2026 पर अपर पुलिस आयुक्त, यातायात, दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया, "आज 11 तारीख से ब्रिक्स समिट की शुरूआत हो चुकी है। हमारी आवाजाही एयरपोर्ट से होटल और होटल से भारत मंडपम तक होगी। इसके तहत हमारा ट्रैफिक अरेंजमेंट प्लान तैयार है... हमारे 22 डायवर्जन… pic.twitter.com/qYo3q9DFpz— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 11, 2026
आम जनता को इस वीवीआईपी आवाजाही व रूट ब्लॉक से कोई असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. इसके बावजूद राहगीरों व आवश्यक यात्रा करने वालों की सहूलियत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत आज दोपहर 2 बजे बजे से रात 8:30 बजे तक विशेष डायवर्जन लागू रहेगा.
35 से अधिक मुख्य सड़कें व 22 डायवर्जन पॉइंट रहेंगे प्रभावित
अतिथियों के एयरपोर्ट से होटल व भारत मंडपम तक आवागमन के दौरान मध्य व दक्षिण दिल्ली की 35 से अधिक मुख्य सड़कों पर यातायात को नियंत्रित व डायवर्ट किया जाएगा.
प्रमुख प्रभावित मार्ग: सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, केमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड व लाला लाजपत राय मार्ग.
यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए शहर में 22 प्रमुख डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं. इनमें डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-Point), राम चरण अग्रवाल चौक (A-Point), मीर दर्द चौक, आउटर सर्किल सीपी, पटेल चौक, आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर, धौला कुआं फ्लाई-ओवर, मोती बाग फ्लाई-ओवर, लोधी रोड और मंडी हाउस जैसे प्रमुख चौराहे शामिल हैं.
राहगीरों व यात्रियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश
- समय से पहले योजना बनाएं: वीवीआईपी काफिले की आवाजाही के दौरान कई सड़कों पर यातायात को थोड़े समय के लिए पूरी तरह रोका जा सकता है. इसलिए यदि आज बाहर निकलना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर निकलें.
- दिल्ली मेट्रो का लें सहारा: सड़कों पर लगने वाले प्रतिबंधों और ट्रैफिक से बचने के लिए आम नागरिकों को दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी गई है. मेट्रो की सभी लाइनों पर परिचालन पूरी तरह सामान्य और बाधारहित रहेगा.
- एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री:
IGI एयरपोर्ट (T3/T1): गुरुग्राम या द्वारका की ओर से आने वाले यात्री यूईआर-II (UER-II) तथा सर्विस रोड का प्रयोग कर सीधे टर्मिनल पहुंच सकते हैं.
रेलवे स्टेशन: नई दिल्ली या निज़ामुद्दीन स्टेशन जाने के लिए रिंग रोड, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, रानी झांसी मार्ग और पंचकुइयां रोड जैसे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें.
आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी प्राथमिकता
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व अन्य आपातकालीन वाहनों को 24 घंटे प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रास्ता दिया जाएगा. पुलिस प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, ऑन-ड्यूटी ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने व किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को देने का आग्रह किया है.
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