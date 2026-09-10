ETV Bharat / state

BRICS Summit 2026: अब 10 अक्टूबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, कोर्ट की तारीखें बदलीं, जानें और क्या हुए बदलाव

नई दिल्ली: देश की राजधानी में आयोजित होने जा रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने बड़ा फैसला लिया है. सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को सुचारू रखने के लिए आगामी 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है. अब यह लोक अदालत 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता की सहूलियत के लिए अदालती तारीखों में बदलाव की एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों और अदालती काम से बाहर निकलने वाले आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा व बेवजह के सफर से बचने के लिए अपनी यात्रा से पहले नई तिथियों की जांच जरूर कर लें.

न्यायालयों की कार्य-अवधि व छुट्टियों का बदला शेड्यूल

दिल्ली उच्च न्यायालय और मातहत अदालतों में ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कारण तिथियों में बदलाव किया गया है.