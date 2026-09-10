BRICS Summit 2026: अब 10 अक्टूबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, कोर्ट की तारीखें बदलीं, जानें और क्या हुए बदलाव
दिल्ली में 12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत स्थगित, अदालत की तारीखों में बदलाव की सलाह के साथ ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी.
Published : September 10, 2026 at 1:54 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी में आयोजित होने जा रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने बड़ा फैसला लिया है. सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को सुचारू रखने के लिए आगामी 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है. अब यह लोक अदालत 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी.
इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता की सहूलियत के लिए अदालती तारीखों में बदलाव की एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों और अदालती काम से बाहर निकलने वाले आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा व बेवजह के सफर से बचने के लिए अपनी यात्रा से पहले नई तिथियों की जांच जरूर कर लें.
⚖️ LOK ADALAT UPDATE | BRICS SUMMIT 2026— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 10, 2026
📢 12 SEPT की National Lok Adalat अब 10 OCTOBER 2026 को होगी।
Court जाने वालों के लिए भी जरूरी update:
🗓️ 11 Sept — Holiday → Sitting 3 Oct
🗓️ 12 Sept — Holiday → Sitting 14 Nov
📌 11–12 Sept के listed cases → 14 Sept
🚦 Court के लिए… pic.twitter.com/6dnoNBfRSR
न्यायालयों की कार्य-अवधि व छुट्टियों का बदला शेड्यूल
दिल्ली उच्च न्यायालय और मातहत अदालतों में ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कारण तिथियों में बदलाव किया गया है.
- 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार): दिल्ली हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में अवकाश घोषित किया गया है. इस छुट्टी की भरपाई के लिए शनिवार 3 अक्टूबर 2026 को अदालतें सामान्य कार्यदिवस की तरह लगेंगी.
- 12 सितंबर 2026 (शनिवार): अधीनस्थ अदालतों के लिए अवकाश रहेगा. इसकी जगह शनिवार 14 नवंबर 2026 (दूसरे शनिवार) को अदालत की सीटिंग तय की गई है.
- 11 और 12 सितंबर के सूचीबद्ध मामले: जो मामले पूर्व में 11 और 12 सितंबर के लिए सूचीबद्ध थे, उन पर अब 14 सितंबर 2026 (सोमवार) को सुनवाई की जाएगी.
10 अक्टूबर को लगने वाली लोक अदालत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
- नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों (तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू) के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट, ऋण वसूली अधिकरण (DRT), स्थायी लोक अदालतों व उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में किया जाएगा.
- इसमें तलाक के मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के दीवानी (Civil) और शमनीय आपराधिक (Compoundable Criminal) मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा.
ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए दिशानिर्देश
- वर्चुअल कोर्ट चालान: वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर 30 जून 2026 तक के लंबित शमनीय ट्रैफिक चालानों का निपटारा इस लोक अदालत के जरिए हो सकेगा.
- चालान स्लिप डाउनलोड: नियम उल्लंघनकर्ता 05 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से आधिकारिक लिंक (https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat](https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat) से अपनी चालान स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे.
- दैनिक व कुल सीमा: प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान स्लिप डाउनलोड किए जा सकेंगे, जो कुल 2 लाख चालान की सीमा समाप्त होने तक जारी रहेंगे.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने "Plan Before You Move" का संदेश देते हुए नागरिकों से आग्रह किया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सड़कों पर सुगम यातायात व अदालत परिसरों में भीड़ नियंत्रण के लिए नागरिक सहयोग करें. घर से निकलने से पहले नए शेड्यूल की पुष्टि करें, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो सके.
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