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आदिवासी नृत्य पर थिरके ब्रिक्स देशों के विदेशी मेहमान, गाला डिनर का उठाया लुत्फ

ब्रिक्स देशों के विदेशी मेहमानों ने किया मांडू का भ्रमण ( ETV Bharat )

ब्रिक्स देशों के विदेशी मेहमानों ने किया मांडू का भ्रमण (ETV Bharat)

जहाज महल के मुख्य द्वार आजीविका मिशन दीदियों द्वारा बाग प्रिंट स्टॉल लगाया है. ब्रिक्स देश से आए विदेशी मेहमानों ने जिले की पहचान बाग प्रिंट स्टॉल का अवलोकन किया. जहां उन्होंने हस्तशिल्प कला से बनी बाग प्रिंट उत्पादों को देखा. स्टॉल संचालक ने विदेशी मेहमानों को बाग प्रिंट का डेमोंस्ट्रेशन करके भी दिखाया. मेहमानों ने खुद भी बाग प्रिंट सांचे से डिजाइन का निर्माण किया. विदेशी मेहमानों ने शिल्पकारों की उनकी इस कला की सराहना की. शिल्पकारों ने मेहमानों को बाग प्रिंट उत्पाद भेंट भी किए.

ब्रिक्स देशों के विदेशी मेहमानों ने किया मांडू का भ्रमण (ETV Bharat)

ब्रिक्स देश से आए मेहमानों का स्वागत पारंपारिक नृत्य दलों द्वारा नृत्य प्रस्तुति से किया गया. नृत्य दल ने आदिवासी ढोल, थाली की थाप पर कुराटीया मारते हुए नृत्य किया, जिसको देख विदेशी मेहमान भी साथ में थिरकने लगे.

धार: इंदौर में 9 जून से 13 जून तक आयोजित ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन में सहभागिता कर रहे विदेशी मेहमान शुक्रवार को धार की ऐतिहासिक नगरी मांडू का भ्रमण किया. "पूर्व का शिराज" के नाम से प्रसिद्ध मांडू की 15वीं शताब्दी की स्थापत्य कला, उन्नत जल-संरक्षण तकनीक एवं सांस्कृतिक धरोहर को देखकर ब्रिक्स देशों के विदेशी मेहमान अभिभूत हो गए. जिला प्रशासन द्वारा विदेशी मेहमानों का स्वागत मालवी परंपराओं के साथ पुष्पवर्षा से किया गया.

विदेशी मेहमानों ने मांडू के प्रमुख स्थलों का किया अवलोकन किया

सर्वप्रथम विदेशी मेहमानों ने जहाज महल का अवलोकन कर उसकी वास्तुकला की सराहना की. दो विशाल तालाबों मूंज और कपूर तालाब के बीच स्थित इस तैरते महल को देखकर सभी सदस्य चकित रह गए. अधिकृत पुरातत्वत गाइड ने जानकारी देकर बताया कि मानसून में चारों ओर पानी से घिर जाने पर यह जहाज जैसा प्रतीत होता है. मांडू की 500 वर्ष पुरानी जल-प्रबंधन प्रणाली की ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने मुक्तकंठ से सराहना की.

ब्रिक्स देशों के विदेशी मेहमानों ने किया मांडू का भ्रमण (ETV Bharat)

विदेशी मेहमानों ने संरक्षण प्रयोगशाला का किया अवलोकन

जहाज परिसर में संरक्षण प्रयोगशाला में विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक तरीके से बनाया गया मोर्टार देखा तथा उपस्थित अधिकारियों से इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया जानी. अधिकारी ने बताया कि मोर्टार टूटी हुई ईंट, गोंद, कबिट, मेथी दाना और उड़द का उपयोग कर पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है. जिसका उपयोग महलों की दीवारों की मजबूती के लिए उपयोग किया जाता है.

जहाज महल परिसर में लाइट एंड साउण्ड शो का उठाया लुफ्त

विदेशी मेहमानों का मुख्य द्वार से जहाज महल में प्रवेश के बाद अधिकृत टूरिस्ट गाइड्स द्वारा माण्डू और जहाज महल के गौरवशाली इतिहास तथा स्थापत्य कला की विस्तृत जानकारी दी गई. जहाज महल परिसर में ही विशेष आकर्षण के रूप में ऐतिहासिक प्राचीर पर भव्य 'लाइट एंड साउण्ड शो' का प्रदर्शन किया गया. जिसमें मांडू के इतिहास की विस्तृत जानकारी जिसमें सुल्तानों से लेकर राजा भोज तक के शासन की कहानी प्रदर्शित की गई. लाइट की वजह से जहाज महल की प्राचीर शाम को भव्य रहा.

विदेशी मेहमानों के लिए किया गया गाला डिनर का आयोजन

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भ्रमण के पश्चात, जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के सम्मान में एक शानदार गाला डिनर का आयोजन किया गया. इनमें मालवा के प्रसिद्ध दाल-बाटी, दाल-पानिया, सहित अन्य राज्यों के विशेष भोज भी शामिल रहे. व्यंजनों के साथ ही म्यूजिक का भी आयोजन किया गया.

विदेशी मेहमानों ने मांडू भ्रमण पर किए अपने विचार व्यक्त

भ्रमण उपरांत मांडू की प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मांडू न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के इस युग में जल-संरक्षण की प्राचीन तकनीकों के लिए भी एक जीवंत स्थल है. इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर, विधायक श्रीमती नीना वर्मा, इंदौर संभागायुक्त डॉ सुदाम खाड़े, धार कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.