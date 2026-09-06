मोहब्बत की निशानी के मुरीद हुए ब्रिक्स समूह के जज; रिमझिम फुहार में छाता लेकर किया ताजमहल का दीदार
ब्रिक्स समूह के सहभागी देशों के चीफ जस्टिस और न्यायिक अधिकारियों ने देखा ताज, आगरा किला भी घूमे, ये कही बात...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 4:31 PM IST
आगरा: ब्रिक्स समूह के सहभागी देशों के चीफ जस्टिस के साथ उच्च उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल रविवार दोपहर आगरा पहुंचा. इस डेलिगेशन में 65 से अधिक लोग शामिल हैं. जिन्होंने सबसे पहले मोहब्बत की निशानी ताजमहल का रिमझिम बारिश में दीदार किया. इसके साथ ही ताजमहल की खूबसूरती, इतिहास, मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी के साथ ही अन्य सवाल पूछे.
इसके साथ ही यमुना किनारे दूसरी ओर काला ताजमहल के बारे में टूरिस्ट गाइड से पूछा. ताजमहल के दीदार के दौरान सभी वीवीआईपी ने कहा कि ताजमहल वाकई खूबसूरत है! अदभुत और कल्पनीय है, इसे हर बार देखने का मन करता है.
बता दें कि भारत की अध्यक्षता में 4 से 6 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में "ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम" (BRICS Chief Justices' Forum) का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें ब्रिक्स और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च स्तरीय न्यायिक अधिकारी सहभागिता कर रहे हैं. जो अपने-अपने देश से भारत आए हैं. इस वैश्विक न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी भारत का उच्चतम न्यायालय कर रहा है. जो रविवार दोपहर ताजमहल और आगरा किला का भ्रमण करने आए.
वहीं आगरा में बीते 32 घंटे से बूंदाबांदी और बारिश का दौर चल रहा है. बारिश की वजह से ताजमहल एकदम निखर सा गया. आगरा में 32 घंटे से मौसम खराब हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है. ताजमहल में वीवीआई मेहमान छाता लेकर ताजमहल परिसर में पहुंचे. ताजमहल विजिट के दौरान वीवीआईपी मेहमानों ने ताजमहल की खूबसूरती में कसीदे गढे.
आगरा के डीएम मनीष बंसल ने बताया कि ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च स्तरीय न्यायिक अधिकारी आगरा पहुंचे. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि माननीय विदेशी अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और समन्वय बनाकर प्रतिनिधिमंडल के आगमन भ्रमण को गरिमामय तरीके से संपन्न कराया जाए.
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