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मोहब्बत की निशानी के मुरीद हुए ब्रिक्स समूह के जज; रिमझिम फुहार में छाता लेकर किया ताजमहल का दीदार

मझिम बारिश में ताजमहल पहुंचे ब्रिक्स देशों के चीफ जस्टिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: ब्रिक्स समूह के सहभागी देशों के चीफ जस्टिस के साथ उच्च उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल रविवार दोपहर आगरा पहुंचा. इस डेलिगेशन में 65 से अधिक लोग शामिल हैं. जिन्होंने सबसे पहले मोहब्बत की निशानी ताजमहल का रिमझिम बारिश में दीदार किया. इसके साथ ही ताजमहल की खूबसूरती, इतिहास, मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी के साथ ही अन्य सवाल पूछे. ताजमहल का दीदार करते जज. (Video Credit; ETV Bharat) इसके साथ ही यमुना किनारे दूसरी ओर काला ताजमहल के बारे में टूरिस्ट गाइड से पूछा. ताजमहल के दीदार के दौरान सभी वीवीआईपी ने कहा कि ताजमहल वाकई खूबसूरत है! अदभुत और कल्पनीय है, इसे हर बार देखने का मन करता है.