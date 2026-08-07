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भोपाल की मेहमाननवाजी दिल में हमेशा रहेगी, ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने कहा-दुनिया को जरूर देखना चाहिए मध्य प्रदेश

ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने शहर के दर्शनीय स्थलों का किया भ्रमण ( ETV Bharat )

किसी ने भोपाल को बेहद खूबसूरत और यादगार रहने वाला शहर बताया तो किसी ने दुनिया भर के पर्यटकों से मध्य प्रदेश आने की अपील की. वन विहार, बड़ा तालाब की शिकारा राइड, बर्ड वाचिंग और हेरिटेज वॉक ने प्रतिनिधियों के दिल पर ऐसी छाप छोड़ी कि उन्होंने इसे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया.

भोपाल: ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर भोपाल पहुंच गए हैं. शुक्रवार को मेहमानों ने शहर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया. इस दौरान भोपाल पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आत्मीय मेहमाननवाजी से अभिभूत नजर आए.

मध्य प्रदेश पर्यटन की ओर से ब्रिक्स प्रतिनिधियों के लिए विशेष भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रतिनिधियों ने हेरिटेज वॉक के दौरान गौहर महल, इकबाल मैदान और मोती मस्जिद की ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा. इसके बाद वन विहार नेशनल पार्क में जैव विविधता का अनुभव किया और बड़ा तालाब में शिकारा की सैर का भी आनंद लिया. बर्ड वाचिंग भी उनके लिए सबसे यादगार गतिविधियों में शामिल रही.

ब्रिक्स प्रतिनिधियों की बड़ा तालाब की शिकारा राइड (ETV Bharat)

'भोपाल की मेहमाननवाजी हमेशा याद रहेगी'

अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं संगठनों के महानिदेशक हामिद मोस्तफवी ने भोपाल यात्रा को बेहद खूबसूरत और यादगार बताया. उन्होंने कहा कि "वन विहार की प्राकृतिक संपदा, पक्षियों की विविधता और यहां दी गई जानकारी अत्यंत प्रभावशाली रही.

भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी और फारसी भाषाओं की समानताएं दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत की गवाही देती हैं. उन्होंने कहा कि भोपाल की आत्मीय मेहमाननवाजी हमेशा मेरे दिल में रहेगी."

सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों ने वन विहार का किया भ्रमण (ETV Bharat)

'मध्य प्रदेश आकर बहुत खुशी हुई'

ईरान के सांस्कृतिक मामलों के उप मंत्री के सलाहकार अयूब देहघांकर ने कहा कि "वन विहार में प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास धरती और पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं." उन्होंने आयोजकों और इससे जुड़े सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया.

दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते ब्रिक्स प्रतिनिधि (ETV Bharat)

'दुनिया को मध्य प्रदेश जरूर देखना चाहिए'

चीन से आए प्रतिनिधि हाइिलिंग ने कहा कि "मध्य प्रदेश का भ्रमण उनके लिए अनूठा अनुभव रहा. यहां उन्होंने पक्षियों, सरीसृपों, बाघों और समृद्ध जैव विविधता को करीब से देखा. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की आत्मीयता और पेशेवर मार्गदर्शन ने इस यात्रा को और खास बना दिया." हाइिलिंग ने कहा कि वह दुनिया भर के पर्यटकों से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक और वन्यजीव संपदा देखने की अपील करेंगे.

'सांस्कृतिक कूटनीति का बना यादगार मंच'

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के अनुसार "ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए भोपाल ने एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और अतिथि सत्कार की वैश्विक पहचान मजबूत की है. विदेशी प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाओं ने यह संदेश दिया कि सांस्कृतिक संवाद केवल बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों, परंपराओं और अनुभवों के जरिए देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाता है."