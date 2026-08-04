भोपाल में वैश्विक नेताओं का महाकुंभ, 21 देशों के मेहमानों के सामने चमकेगी मध्य प्रदेश की संस्कृति
भोपाल में 5 से 9 अगस्त तक होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक. 21 देशों से जुड़े प्रतिनिधि करेंगे भागीदारी. संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 10:51 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल 5 से 9 अगस्त तक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. दरअसल भोपाल में होने वाले ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक में 21 देशों से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. इसमें 11 सदस्य देशों में से 9 देशों के संस्कृति मंत्री या उपमंत्री शामिल होंगे.
इस सम्मेलन में सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और साझा घोषणा पत्र पर अंतिम मुहर लगेगी. इसके साथ ही विदेशी प्रतिनिधियों को भोपाल, सांची, भीमबेटका और मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, पर्यटन और पारंपरिक व्यंजनों से भी रूबरू कराया जाएगा.
21 देशों के प्रतिनिधि और 9 देशों के मंत्री होंगे शामिल
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया "इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है. संस्कृति कार्य समूह की यह तीसरी और अंतिम बैठक है, जिसमें घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा. इस सम्मेलन में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देशों की भागीदारी रहेगी. भारत, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री मौजूद रहेंगे, जबकि ब्राजील और रूस के उपमंत्री शामिल होंगे. इसमें मिस्र के संस्कृति मंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे."
5 और 6 अगस्त को अधिकारियों की बैठक, 7 और 8 अगस्त को मंत्रियों का सत्र
विवेक अग्रवाल के अनुसार ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत 5 अगस्त को प्रतिनिधियों के आगमन, पंजीकरण, द्विपक्षीय बैठकों और मिंटो हाल में प्रदर्शनी से होगी. 5 और 6 अगस्त को अधिकारियों का सत्र संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में होगा. इसके बाद 7 और 8 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी. 8 अगस्त को साझा घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा.
कलाकारों की डायरेक्टरी से लेकर यूनेस्को तक, भारत रखेगा बड़े प्रस्ताव
भारत इस बैठक में कई अहम पहल रखेगा. इनमें ब्रिक्स देशों के कलाकारों की साझा डिजिटल डायरेक्टरी, रचनात्मक उद्योगों में सहयोग, पांडुलिपियों और स्थापत्य विरासत का संयुक्त दस्तावेजीकरण तथा साझा डिजिटल प्लेटफार्म का निर्माण शामिल है. भारत बहुराष्ट्रीय यूनेस्को नामांकन का भी प्रस्ताव रखेगा, ताकि कई देश मिलकर सांस्कृतिक धरोहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल करा सकें.
विदेशी मेहमान देखेंगे भोपाल, सांची और भीमबेटका की विरासत
सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, हैरिटेज वॉक, बड़े तालाब में शिकारा राइड, सांची स्तूप, चेतियागिरि मंदिर, योग एवं ध्यान सत्र, थ्री-डी प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट एंड साउंड शो का अनुभव कराया जाएगा. 9 अगस्त को भीमबेटका शैलाश्रयों का वैकल्पिक भ्रमण भी रखा गया है.
दो दिन होगा सांस्कृतिक महोत्सव, जनता भी देख सकेगी विदेशी प्रस्तुतियां
बता दें कि 6 और 7 अगस्त को रवींद्र भवन में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित होगा. 6 अगस्त का कार्यक्रम आम लोगों के लिए खुला रहेगा, जिसमें विभिन्न देशों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. 7 अगस्त को कलर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, ब्रिक्स पीस सान्ग और 125 से अधिक कलाकारों की विशेष प्रस्तुति अमृतस्य मध्य प्रदेश मुख्य आकर्षण होगी.
मालवा से बुंदेलखंड तक के स्वाद से होगा स्वागत
विदेशी प्रतिनिधियों के लिए मध्य प्रदेश की पारंपरिक खानपान संस्कृति भी खास आकर्षण होगी. उन्हें मालवी, बुंदेली और निमाड़ी व्यंजनों के साथ दाल बाफला, निमोना, रिकमच, गुड़िया की सब्जी, चबल का थोपा, चंदिया, बड़ा तथा कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाज से बने विशेष व्यंजन परोसे जाएंगे. इस सम्मेलन में 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि और 40 से ज्यादा विदेशी कलाकार शामिल होंगे.