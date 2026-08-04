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भोपाल में वैश्विक नेताओं का महाकुंभ, 21 देशों के मेहमानों के सामने चमकेगी मध्य प्रदेश की संस्कृति

भोपाल में होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल 5 से 9 अगस्त तक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. दरअसल भोपाल में होने वाले ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक में 21 देशों से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. इसमें 11 सदस्य देशों में से 9 देशों के संस्कृति मंत्री या उपमंत्री शामिल होंगे. इस सम्मेलन में सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और साझा घोषणा पत्र पर अंतिम मुहर लगेगी. इसके साथ ही विदेशी प्रतिनिधियों को भोपाल, सांची, भीमबेटका और मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, पर्यटन और पारंपरिक व्यंजनों से भी रूबरू कराया जाएगा. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल (ETV Bharat) 21 देशों के प्रतिनिधि और 9 देशों के मंत्री होंगे शामिल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया "इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है. संस्कृति कार्य समूह की यह तीसरी और अंतिम बैठक है, जिसमें घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा. इस सम्मेलन में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देशों की भागीदारी रहेगी. भारत, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री मौजूद रहेंगे, जबकि ब्राजील और रूस के उपमंत्री शामिल होंगे. इसमें मिस्र के संस्कृति मंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे." 5 और 6 अगस्त को अधिकारियों की बैठक, 7 और 8 अगस्त को मंत्रियों का सत्र विवेक अग्रवाल के अनुसार ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत 5 अगस्त को प्रतिनिधियों के आगमन, पंजीकरण, द्विपक्षीय बैठकों और मिंटो हाल में प्रदर्शनी से होगी. 5 और 6 अगस्त को अधिकारियों का सत्र संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में होगा. इसके बाद 7 और 8 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी. 8 अगस्त को साझा घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा.