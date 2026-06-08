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राजवाड़ा और 56 दुकान पर होगी BRICS डेलीगेट्स की मेहमान नवाजी, 13 जून तक चलेगा मंथन

56 दुकान पर होगी BRICS डेलीगेट्स की मेहमान नवाजी ( ETV Bharat )

इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा, "9 जून से विदेशी मेहमानों का इंदौर आगमन शुरू हो जाएगा. सम्मेलन में शामिल होने वाले विभिन्न देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी इंदौर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से भी रूबरू होंगे. मेहमानों को सराफा, 56 दुकान, धार के मांडव और इंदौर के राजवाड़ा सहित शहर के प्रमुख पर्यटन और विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा."

कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने की बैठक (ETV Bharat)

ब्रिक्स के आयोजनों की मेजबानी मिलने के बाद ब्रिक्स देशों के विभिन्न सम्मेलन देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं. इस बार कृषि समूह की बैठकों के लिए इंदौर को मेजबानी का अवसर मिला है. जिसको लेकर इंदौर में मेहमान नवाजी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. देश-विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं.

इंदौर: देश के खाद्यान्न उत्पादन और कृषि से संबंधित विभिन्न चुनौती के चलते ब्रिक्स(BRICS) देशों के कृषि समूह की बैठकें मंगलवार से इंदौर में होने जा रही हैं. जिसको लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई हैं. इस दौरान ब्रिक्स देशों से आने वाले प्रतिनिधियों की मेहमान नवाजी मांडव(मांडू), 56 दुकान और राजवाड़ा में की जाएगी.

ब्रिक्स देशों के कृषि समूह की बैठकों की तैयारी पूरी (ETV Bharat)

सम्मेलन के दौरान कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा

लालवानी ने बताया "ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. इसमें सदस्य देशों के कृषि मंत्री और विशेषज्ञ एक साझा घोषणा-पत्र तैयार करेंगे, जो भविष्य में वैश्विक कृषि नीति को नई दिशा देने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है. सम्मेलन में भारत के साथ-साथ अन्य देशों में हो रहे नवाचारों और सफल प्रयोगों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा." इंदौर में आयोजित होने वाला यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन न केवल शहर बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है.

13 जून तक रहेगा मेहमानों का डेरा

इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि सम्मेलन में शामिल होने वाले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. 9 जून से प्रारंभ होने वाला यह सम्मेलन कृषि एवं कृषि से जुड़े विविध विषयों पर केंद्रित रहेगा.

सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, सतत कृषि विकास, आधुनिक तकनीकों तथा किसानों की आय वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे. आयोजन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ चर्चाएं, प्रस्तुतियां तथा अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

56 दुकान पर परोसे जाएंगे स्ट्रीट फूड

56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं क्योंकि मेहमान यहां आएंगे. उन्हें इंदौर का स्ट्रीट फूड भुट्टे का कीस, पोहा जलेबी, साबूदाने की खिचड़ी, दही पूरी और अन्य स्ट्रीट फूड परोसे जाएंगे. लिहाजा 56 दुकान पर व्यापक सजावट और तैयारियां की गई हैं. व्यापारी एसोसिएशन के गुंजन शर्मा ने बताया G-20 समिट के बाद ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि इंदौर आ रहे हैं. इसलिए पूरे बाजार की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा.