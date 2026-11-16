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बिना अनुमति मिट्टी का खनन करने पर ईंट भट्ठा कारोबारियों पर लगेगा जुर्माना, संचालक आक्रोशित

आक्रोश में पलामू के ईंट भट्ठा संचालक ( Etv Bharat )

पलामूः बिना अनुमति के मिट्ठी खनन और परिवहन करने पर ईंट भट्ठा कारोबारी पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा. इस संबंध में झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस नोटिफिकेशन के बाद पलामू में ईंट भट्ठों के संचालक आक्रोश में हैं और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं.

समीक्षा करने की मांग