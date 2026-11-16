बिना अनुमति मिट्टी का खनन करने पर ईंट भट्ठा कारोबारियों पर लगेगा जुर्माना, संचालक आक्रोशित
ईंट भट्ठा संचालक बिना अनुमति के मिट्टी की खुदाई के संबंध में जारी अधिसूचना से नाराज हैं. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 16, 2026 at 3:00 PM IST
पलामूः बिना अनुमति के मिट्ठी खनन और परिवहन करने पर ईंट भट्ठा कारोबारी पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा. इस संबंध में झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस नोटिफिकेशन के बाद पलामू में ईंट भट्ठों के संचालक आक्रोश में हैं और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
समीक्षा करने की मांग
दरअसल, पलामू के इलाके में 260 से अधिक ईट भट्टों का संचालन होता है. जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर कार्य करते हैं. कर के नए आदेश के बाद ईंट भट्ठा संचालक झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम के समक्ष गुहार लगा चुके हैं और सरकार के निर्णय की समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं.
अब देनी होगी 10 गुना राशि
झारखंड सरकार ने मिट्टी उत्खनन कार्य के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है. केवल उन्हीं लोगों को खुदाई करने की अनुमति है जिनके पास मिट्टी खनन के लिए पट्टा (लीज) है. इस मामले में मिट्टी के खनन के लिए लंबी प्रक्रिया है. पहले ईंट भट्ठा संचालकों को मिट्टी की रॉयल्टी की दोगुना राशि जमा करनी पड़ती थी. अब इस रॉयल्टी की राशि 10 गुना देनी होगी. सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाले ईंटों की रॉयल्टी का प्रमाण पत्र देना होगा. उदाहरण के स्वरूप एक ईंट भट्ठा संचालक को मिट्टी के उत्खनन कार्य के बाद रॉयल्टी 10,000 देना पड़ता था अब एक लाख रुपय देना होगा.
उत्खनन कार्य करना एक जटिल प्रक्रिया होगीः निर्मल मेहता
पलामू में ईंट भट्ठा संचालकों की एक कमेटी भी गठित की गई है. यह समिति आंदोलन की तैयारी कर रही है. ईंट भट्ठा के संचालक सह कमिटी के अध्यक्ष निर्मल मेहता ने कहा कि कारोबार काफी प्रभावित होगा और ईंट महंगी हो जाएगी. मिट्टी के उत्खनन के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं है. अब इसका उत्खनन कार्य करना एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी. सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो यह उद्योग पूरी तरह से प्रभावित होगा और बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा. सरकार रोजगार की बात तो करती है मगर इससे रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे.
संचालक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार का यह बेहद ही गलत निर्णय है. सभी कारोबारी बेहद दुखी हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ इस कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.
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