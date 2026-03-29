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घर बनाने का सपना हुआ महंगा, ईंट के दाम में हुई 2 रुपये की बढ़ोतरी, अब इतना हुआ रेट

हिमाचल में पंजाब-हरियाणा और यूपी से आने वाली सप्लाई पर निर्भर है. ईंट भट्ठों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमतों में उछाल आया है.

हिमाचल में बढ़ें ईंट के दाम
हिमाचल में बढ़ें ईंट के दाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 11:25 AM IST

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कुल्लू: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से जहां भारत में पहले ही ऊर्जा संकट बढ़ रहा है. वहीं, अब घर बनाने वालों का सपना भी उनसे दूर होता नजर आ रहा है. बाहरी देशों से आने वाले कोयले की सप्लाई इससे काफी प्रभावित हो रही है. ऐसे में ईंट भट्ठे में ईंट का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते अब ईंट के दाम भी बढ़ गए हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर भी प्रति ईंट के 2 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं.

पहले लोगों को जहां 10 रुपए प्रति ईंट मिलती थी. वहीं, महंगाई के चलते इसके दाम 12 रुपए प्रति ईंट हो गए हैं. ऐसे में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए ये बुरी खबर है. ईंट के दाम बढ़ने से लोगों का घर निर्माण भी महंगा हो जाएगा और लोगों को भी आर्थिक रूप से इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा.

कोयले के बढ़े दाम

हिमाचल में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली सप्लाई पर निर्भरता अधिक है. युद्ध के कारण ईंट भट्ठों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमतों में भारी उछाल आया है. ये कोयला मुख्य रूप से अमेरिका, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से आयात किया जाता है. पहले इसकी कीमत 10 से 13 हजार रुपये प्रति टन के बीच थी, जो अब बढ़कर लगभग 30 हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है. इस वृद्धि का सीधा असर ईंटों के दाम पर पड़ा है.

कुल्लू के ईंट सप्लायर के राघव सोहल ने बताया कि 'प्रति ईंट दो रुपये की वृद्धि से एक ट्रैक्टर ईंटों की कीमत करीब 2,000 रुपये तक बढ़ गई है. इससे बड़े स्तर पर निर्माण करने वालों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है. एक मकान के निर्माण पर अनुमानित कुल खर्च 30 से 40 हजार रुपये तक बढ़ सकता है.'

ईंट भट्ठों के कारण उत्पादन हुआ कम

ईंट विक्रेता राजेश शर्मा ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले ईंटों के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके चलते यहां पर भी 2 रुपए प्रति ईंट के दाम बढ़ाए गए हैं. युद्ध के चलते बाहरी देशों से कोयले की सप्लाई प्रभावित हुई है. जिस कारण ईट भट्टों में ईंट का उत्पादन भी काम हुआ है. ऐसे में युद्ध के चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ाने का भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है.

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