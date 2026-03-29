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घर बनाने का सपना हुआ महंगा, ईंट के दाम में हुई 2 रुपये की बढ़ोतरी, अब इतना हुआ रेट

कुल्लू: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से जहां भारत में पहले ही ऊर्जा संकट बढ़ रहा है. वहीं, अब घर बनाने वालों का सपना भी उनसे दूर होता नजर आ रहा है. बाहरी देशों से आने वाले कोयले की सप्लाई इससे काफी प्रभावित हो रही है. ऐसे में ईंट भट्ठे में ईंट का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते अब ईंट के दाम भी बढ़ गए हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर भी प्रति ईंट के 2 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं.

पहले लोगों को जहां 10 रुपए प्रति ईंट मिलती थी. वहीं, महंगाई के चलते इसके दाम 12 रुपए प्रति ईंट हो गए हैं. ऐसे में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए ये बुरी खबर है. ईंट के दाम बढ़ने से लोगों का घर निर्माण भी महंगा हो जाएगा और लोगों को भी आर्थिक रूप से इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा.

कोयले के बढ़े दाम

हिमाचल में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली सप्लाई पर निर्भरता अधिक है. युद्ध के कारण ईंट भट्ठों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमतों में भारी उछाल आया है. ये कोयला मुख्य रूप से अमेरिका, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से आयात किया जाता है. पहले इसकी कीमत 10 से 13 हजार रुपये प्रति टन के बीच थी, जो अब बढ़कर लगभग 30 हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है. इस वृद्धि का सीधा असर ईंटों के दाम पर पड़ा है.