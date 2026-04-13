कानपुर के घाटमपुर में खड्ड में पलटी ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली, मजदूर की मौत
एक तेज रफ्तार डंपर से बचने के प्रयास में ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खड्ड में जा पलटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 6:30 PM IST
कानपुर: कानपुर-सागर हाईवे पर स्थित टेनापुर मोड़ के पास सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार डंपर से बचने के प्रयास में ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खड्ड में जा पलटी.
इस दुर्घटना में ट्रॉली पर सवार एक मजदूर की ईंटों के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिधनू के रमईपुर निवासी 45 वर्षीय रामबाबू मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करते थे. सोमवार को वह ट्रैक्टर-ट्रॉली पर ईंटें लादकर कानपुर की ओर जा रहे थे. जैसे ही ट्रैक्टर टेनापुर मोड़ के समीप पहुँचा, सामने से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने गलत दिशा से ओवरटेक करने की कोशिश की. डंपर से सीधी भिड़ंत बचाने के चक्कर में चालक ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया और पूरी ट्रॉली पलट गई.
हादसा अचानक से हुआ, जिसमें रामबाबू को संभलने का मौका नहीं मिला और वह सैकड़ों ईंटों के नीचे दब गए. दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक घबराहट में मौके से फरार हो गया.
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पतारा चौकी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ईंटें हटाकर रामबाबू को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं.
पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है.
घाटमपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.