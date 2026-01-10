ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में ईंट भट्टों का धडल्ले से संचालन, पर्यावरण-राजस्व और स्वास्थ्य को नुकसान

MCB जिले में ईंट भट्टों का संचालन खुलेआम हो रहा है. वहीं अधिकारी कुम्हारों को पारंपरिक रूप से छूट की बात कह रहे हैं.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में ईंट भट्टों का धडल्ले से संचालन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 10, 2026 at 5:03 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में ईंट भट्टों का संचालन खुलेआम जारी है. जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के नगर पंचायत नई लेदरी क्षेत्र में नियम-कानून को ताक पर रखकर ईंट भट्टे धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं. इन भट्टों से न केवल पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है, बल्कि सरकार के राजस्व को भी लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. इसके बावजूद खनिज विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है.

कोयले का अवैध उपयोग: स्थानीय लोगों के अनुसार, ईंट भट्टों में ईंट पकाने के लिए बड़े पैमाने पर हरे-भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है. इसके साथ ही कोयले का अवैध उपयोग किया जा रहा है, जिससे जहरीली गैस और भारी मात्रा में धूल-कण वातावरण में फैल रहे हैं. इसका सीधा असर आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. कई ग्रामीणों और नगरवासियों को सांस संबंधी बीमारियों, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

कुम्हारों को छूट बताकर झाड़ा पल्ला: खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुम्हारों को पारंपरिक रूप से ईंट बनाने की छूट है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या नई लेदरी क्षेत्र में संचालित सभी भट्टे पारंपरिक कुम्हार ही चला रहे हैं? क्या इन भट्टों में उपयोग हो रहे कोयले, लकड़ी और भूमि का वैधानिक रिकॉर्ड मौजूद है? यदि सब कुछ नियमों के तहत है, तो फिर पर्यावरणीय मानकों और खनिज नियमों का खुला उल्लंघन क्यों हो रहा है?

स्थानीय लोगों का आरोप: लोगों का कहना है कि खनिज विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है. अधिकारी धरातल पर जाकर निरीक्षण नहीं करते हैं. कार्रवाई होती तो अवैध कोयले की खपत और राजस्व को नुकसान नहीं होता.

ईंट भट्टों को लेकर अधिकारी कुम्हारों को पारंपरिक रूप से छूट की बात कह रहे हैं.

अवैध ईंट भट्टों का संचालन न केवल पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है. अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन और उच्च अधिकारी खनिज विभाग की इस लापरवाही पर संज्ञान लेंगे और कब?

