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करनाल नगर निगम में रिश्वतखोरी का मामला गरमाया, क्लर्क की गिरफ्तारी के बाद बड़े कर्मचारी-अधिकारी भी जांच के घेरे में

करनाल: हरियाणा के नगर निगम में प्रॉपर्टी ID में फेरबदल के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में क्लर्क की गिरफ्तारी के बाद अब विजिलेंस विभाग की जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है. छोटे से काम के लिए रिश्वत लेने के इस मामले ने नगर निगम में प्रॉपर्टी ID से जुड़ी शिकायतों और उनके निपटारे की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

रोजाना पहुंचती हैं प्रॉपर्टी ID की शिकायतें: विजिलेंस डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि "नगर निगम में प्रॉपर्टी ID से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं. लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी में सुधार या फेरबदल करवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. अब विजिलेंस यह जांच कर रही है कि कहीं इसी प्रक्रिया की आड़ में लोगों से रिश्वत तो नहीं मांगी जा रही."

कौन-कौन है जांच के दायरे में? क्लर्क की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस विभाग अब यह भी खंगाल रहा है कि प्रॉपर्टी ID से जुड़ी कितनी फाइलों में अनियमितता सामने आई है और इन फाइलों को निपटाने में कौन-कौन से कर्मचारी या अधिकारी शामिल रहे हैं. जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ भी की जा सकती है. जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ होगा कि मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित है या इसके तार आगे तक जुड़े हैं.

विजिलेंस की आमजन से सीधी अपील: डीएसपी सतीश वत्स ने आमजन से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि "अगर किसी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो लोग इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दें. शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने की बात भी कही गई है."

सतर्क ऐप से भी कर सकेंगे शिकायत: हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ‘सतर्क’ ऐप को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माध्यम के तौर पर बताया गया है. आमजन इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी विभाग तक पहुंचा सकते हैं. विजिलेंस का कहना है कि "भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में आम लोगों की जागरूकता और शिकायत बेहद महत्वपूर्ण है."

रिश्वत मांगने वालों पर होगी कार्रवाई: विजिलेंस विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिश्वतखोरी की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में सामने आए इस मामले के बाद अब प्रॉपर्टी ID से जुड़ी पुरानी और लंबित फाइलों की भी जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में जांच के आधार पर कुछ और कर्मचारियों या अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है.