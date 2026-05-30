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​जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई: प्लेसमेंट एजेंसी के मालिक को 40 हजार रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी ( फोटो सोर्स-एसीबी जयपुर )

जयपुर : राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी ने जाल बिछाकर 'मैसर्स डायनेमिक मैनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज' के प्रोपराइटर अनिल कुमार को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी प्लेसमेंट एजेंसी का संचालक है और संविदा कर्मचारियों से काम के बदले मोटी रकम की डिमांड कर रहा था. ​क्या है पूरा मामला? : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी एसयू प्रथम जयपुर में परिवादिया की ओर से आरोपी अनिल कुमार के विरूद्ध रिश्वत राशि मांगने की शिकायत प्राप्त हुई. गुप्ता ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, परिवादिया को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) जयपुर-द्वितीय के तहत जारी टेंडर के माध्यम से चाकसू के आयुष्मान आरोग्य मंदिर (गरुड़वासी) में संविदा पर नियुक्त किया गया था. इस प्लेसमेंट के बदले आरोपी अनिल कुमार परिवादिया को पीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद हर महीने 6300 रुपये का भुगतान करता था. ​विवाद तब शुरू हुआ जब परिवादिया ने अपने यूएएन (UAN) नंबर, पीएफ और ईएसआई को अपनी एम्प्लॉई आईडी व सर्विस प्रोफाइल से जोड़ने (लिंक करने) की मांग की. इस जायज काम को करने के बदले आरोपी अनिल कुमार ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और काम करने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी. इसे भी पढ़ें: बड़ी कार्रवाई : 8.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते ग्राम सेवक गिरफ्तार