जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई: प्लेसमेंट एजेंसी के मालिक को 40 हजार रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
जयपुर एसीबी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में संविदा पर तैनात कर्मचारी से 40 हजार रिश्वत लेते प्लेसमेंट एजेंसी के प्रोपराइटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Published : May 30, 2026 at 7:16 AM IST
जयपुर : राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी ने जाल बिछाकर 'मैसर्स डायनेमिक मैनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज' के प्रोपराइटर अनिल कुमार को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी प्लेसमेंट एजेंसी का संचालक है और संविदा कर्मचारियों से काम के बदले मोटी रकम की डिमांड कर रहा था.
क्या है पूरा मामला? : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी एसयू प्रथम जयपुर में परिवादिया की ओर से आरोपी अनिल कुमार के विरूद्ध रिश्वत राशि मांगने की शिकायत प्राप्त हुई. गुप्ता ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, परिवादिया को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) जयपुर-द्वितीय के तहत जारी टेंडर के माध्यम से चाकसू के आयुष्मान आरोग्य मंदिर (गरुड़वासी) में संविदा पर नियुक्त किया गया था. इस प्लेसमेंट के बदले आरोपी अनिल कुमार परिवादिया को पीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद हर महीने 6300 रुपये का भुगतान करता था. विवाद तब शुरू हुआ जब परिवादिया ने अपने यूएएन (UAN) नंबर, पीएफ और ईएसआई को अपनी एम्प्लॉई आईडी व सर्विस प्रोफाइल से जोड़ने (लिंक करने) की मांग की. इस जायज काम को करने के बदले आरोपी अनिल कुमार ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और काम करने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी.
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एसीबी ने ऐसे दबोचा : शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने 21 मई 2026 को मामले का सत्यापन करवाया. सत्यापन के दौरान आरोपी अनिल कुमार परिवादी और सह-परिवादी से 40,000 रुपये की रिश्वत लेने पर सहमत हो गया. इसी दौरान उसने सह-परिवादी से एडवांस के तौर पर 5,000 रुपये भी ले लिए. हालांकि, बाद में आरोपी ने वह रकम लौटा दी और कहा कि वह पूरी रिश्वत राशि एक साथ ही लेगा. एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और एसयू-प्रथम चौकी के एडिशनल एसपी प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया. जैसे ही सह-परिवादी ने आरोपी अनिल कुमार को 40,000 रुपये की रिश्वत की रकम थमाई, वैसे ही मुस्तैद खड़ी एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. जांच में यह भी साफ हो गया है कि आरोपी के पास परिवादिया का काम वाकई पेंडिंग था. फिलहाल, एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी अनिल कुमार से पूछताछ की जा रही है. ब्यूरो की टीम आरोपी के ठिकानों और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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