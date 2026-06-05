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7 हजार की रिश्वत पड़ी भारी! सेवानिवृत्त बाबू को 3 साल की जेल, ACB ट्रैप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

मामला सरगुजा जिले के रहने वाले लोचन सिंह से जुड़ा है. उनके पिता लरघुराम जल संसाधन विभाग में चौकीदार के पद से 30 नवंबर 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केवल बचत निधि की राशि मिली, लेकिन ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी भुगतान लंबित था.परिजनों ने कई बार विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन काम नहीं हुआ. आरोप है कि विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 व्हीके सिन्हा ने फाइल आगे बढ़ाने और भुगतान कराने के एवज में रिश्वत की मांग की.

रायपुर: सरगुजा के बहुचर्चित रिश्वतखोरी मामले में छह साल बाद बड़ा फैसला आया है. जल संसाधन विभाग में पदस्थ रहे सहायक ग्रेड-03 व्हीके सिन्हा को रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने वर्ष 2020 में सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

शिकायत के अनुसार आरोपी कर्मचारी ने पहले खर्चा-पानी के नाम पर तीन हजार रुपये ले लिए थे. इसके बावजूद काम नहीं हुआ. जब शिकायतकर्ता दोबारा मिला तो आरोपी ने जल्द भुगतान कराने के बदले आठ हजार रुपये की मांग की. शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था और उसने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो, अंबिकापुर में कर दी.

ACB ने कराया सत्यापन, 7 हजार में बनी सहमति

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया. जांच के दौरान आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच सात हजार रुपये रिश्वत देने पर सहमति बनी.सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी.

कार्यालय के बाहर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

13 अगस्त 2020 को एसीबी की टीम ने जाल बिछाया. जैसे ही शिकायतकर्ता ने सात हजार रुपये आरोपी व्हीकेसिन्हा को दिए, टीम ने उसे जल संसाधन विभाग के कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर रंगे हाथों पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद की गई और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया.

2021 में पेश हुआ चालान, 2026 में आया फैसला

विवेचना पूरी होने के बाद 22 जून 2021 को एसीबी ने विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अंबिकापुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया. करीब पांच वर्षों तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और 4 जून 2026 को अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

विशेष न्यायालय ने आरोपी व्ही.के. सिन्हा, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को भ्रष्टाचार के मामले में दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.

एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के वैध भुगतान के लिए रिश्वत मांगना आखिरकार आरोपी कर्मचारी को भारी पड़ गया. एसीबी की ट्रैप कार्रवाई से शुरू हुआ यह मामला छह साल बाद सजा तक पहुंचा और अब न्यायालय के फैसले ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा आखिरकार कसता जरूर है.