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रिश्वतखोरी मामला: MCD के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी

रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन अधिकारी अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया.

एमसीडी उपायुक्त कार्यालय
एमसीडी उपायुक्त कार्यालय (File photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 8:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चार लाख रुपये की रिश्वत मामले गिरफ्तार दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मधु जैन की वेकेशन बेंच ने अब मामले की अगली सुनवाई 24 जून को करने का आदेश दिया. इसके पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अभिषेक कुमार मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक अप्रैल को अभिषेक कुमार मिश्रा समेत दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. अभिषेक कुमार मिश्रा को 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. अभिषेक मिश्रा पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति से काम कराने की एवज में 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

दरअसल, दिल्ली नगर निगम में कार्यरत मुकेश कुमार शर्मा और गजेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया था. दोनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जांच कर्नल अभिषेक कुमार मिश्रा कर रहे थे. दोनों निलंबित कर्मचारियों ने 27 मार्च को सीबीआई को शिकायत की थी कि अकाउंट्स अफसर दिव्यांशु गौतम ने कथित तौर पर एक लाइसेंस इंस्पेक्टर से 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की है.

दिव्यांशु गौतम दोनों निलंबित कर्मचारियों और अभिषेक कुमार मिश्रा के बीच बिचौलिए का काम कर रहा था. अभिषेक कुमार मिश्रा पहले शाहदरा उत्तर जोन में तैनात था. सीबीआई ने अभिषेक कुमार मिश्रा के साथ ही दिव्यांशु गौतम को भी गिरफ्तार किया था.

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