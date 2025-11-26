आयकर अपील अधिकरण में रिश्वत के खेल का भंडाफोड़, अधिकरण सदस्य, वकील और अपीलकर्ता गिरफ्तार

आयकर अपील अधिकरण में रिश्वत के खेल का भंडाफोड़, अधिकरण सदस्य, वकील और अपीलकर्ता गिरफ्तार
जयपुर ITAT में रिश्वत का बड़ा घोटाला बेनकाब. सीबीओआई ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद की.
Published : November 26, 2025 at 8:47 PM IST
जयपुर: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने जयपुर में आयकर अपील अधिकरण (आईटीएआई) में रिश्वतखोरी के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में एक वकील और अधिकरण की महिला सदस्य को सीबीआई ने रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया है. अधिकरण में अपील करने वाले शख्स को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है.
खास बात यह है कि अपीलकर्ता से वकील ने रिश्वत की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए ली. इस मामले को लेकर सीबीआई ने वकील और अन्य आरोपियों के साथ ही अधिकरण के एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस संबंध में सीबीआई ने जयपुर, कोटा सहित अन्य शहरों में छापेमारी कर एक करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद की है.
CBI Arrests Advocate and Judicial Member of Income Tax Appellate Tribunal, Jaipur for indulging in Corrupt Activities pic.twitter.com/Uja9HpmnoY— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) November 26, 2025
पक्ष में अपील के निस्तारण में घूस का खेल: सीबीआई की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, एजेंसी ने एक आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. जिसमें एक आयकर अपील अधिकरण के एक वकील, एक न्यायिक सदस्य, अधिकरण के असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अन्य सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्ति शामिल होने की बात कही गई है. इसमें शामिल लोगों पर आयकर अपील अधिकरण, जयपुर में पेंडिंग अपील का निस्तारण करने की एवज में अपीलकर्ताओं से रिश्वत लेने का आरोप है.
हवाला नेटवर्क से रिश्वत का लेनदेन: इस बयान में बताया गया है कि सीबीआई ने 25 नवंबर, 2025 को एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें वकील, अधिकरण सदस्य, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और अन्य को आरोपी बनाया गया. इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने 25 नवंबर को आरोपी वकील को 5.50 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया था. उसने यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए ली. इसी कड़ी में अधिकरण की न्यायिक सदस्य को 26 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 30 लाख रुपए की रकम बरामद हुई. यह राशि उसकी कार से बरामद की गई. सीबीआई ने अपीलकर्ता को भी गिरफ्तार किया है.
छापेमारी में एक करोड़ नकद मिले: सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए जयपुर, कोटा व अन्य शहरों में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की. जिसमें एक करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई. इसके साथ ही संदिग्ध ट्रांजेक्शन, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं. जो इस खेल में संगठित सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने तीन दिन के रिमांड पर लिया है. इस मामले में सीबीआई की जांच और अग्रिम अनुसंधान जारी है.
