60 हजार की रिश्वत मांगना पड़ा भारी, पूर्व चौकी प्रभारी को 4 साल की जेल, दो चरस तस्करों को भी 8 साल की सजा
रिश्वत का ये मामला 2020 का है. कोर्ट ने पूर्व चौकी प्रभारी पर 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:59 PM IST
रामपुर: विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने रिश्वत मांगने के मामले में तत्कालीन पुलिस चौकी कटगांव प्रभारी रवि चौपड़ा को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, चरस तस्करी के एक अन्य मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8-8 साल के कठोर कारावास और 80-80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
60 हजार रुपये रिश्वत मांगने का था आरोप
जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर एलएम शर्मा ने बताया कि रिश्वत का यह मामला वर्ष 2020 का है. 23 अप्रैल 2020 को कटगांव निवासी रोबिन सिंह ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो शिमला में शिकायत दी थी. शिकायत के अनुसार तत्कालीन चौकी प्रभारी रवि चौपड़ा ने शिकायतकर्ता के भाई सचिन और उसके पांच साथियों को शराब की दुकान में तोड़फोड़ के मामले में फंसाने की धमकी देकर कथित तौर पर 60 हजार रुपये की मांग की थी.
दूसरे खाते में पैसे जमा करवाने को कहा
आरोप के अनुसार रवि चौपड़ा ने यह राशि राहुल धीमान के बैंक खाते में जमा करवाने के लिए कहा था. साथ ही लेन-देन का स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सऐप नंबर पर भेजने के निर्देश दिए थे. बाद में राहुल धीमान को यह राशि अपने पंजाब नेशनल बैंक के कांगड़ा स्थित खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया. शिकायत के अनुसार पैसे नहीं देने पर सचिन और उसके साथियों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई थी. शिकायत के मुताबिक डर के कारण सचिन ने आरोपी द्वारा बताए गए बैंक खाते में 60 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद 24 अप्रैल 2020 को थाना भावानगर में एफआईआर दर्ज की गई. जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया.
चार साल की जेल और 43 हजार रुपये जुर्माना
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 39 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इसके अलावा बैंक लेन-देन की जानकारी, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को भी अदालत के सामने रखा गया. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने रवि चौपड़ा को दोषी करार दिया. अदालत ने पूर्व चौकी प्रभारी रवि चौपड़ा को कुल चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
चरस तस्करी के दो दोषियों को 8-8 साल की जेल
वहीं, दूसरे मामले में अदालत ने चरस तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8-8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों की पहचान सुनील चौहान निवासी टीला, बच्छूट, तहसील बंजार और सोनू निवासी वार्ड नंबर-5, बच्छूट चुनार, तहसील बंजार के रूप में हुई है. यह मामला वर्ष 2022 का है.
जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि 30 मार्च 2022 को डिटेक्शन सेल शिमला और पुलिस चौकी नारकंडा की संयुक्त टीम गश्त पर थी. इसी दौरान टीम ने शक के आधार पर एक कार को रोका. कार में दोनों आरोपी सवार थे. तलाशी लेने पर कार के डैशबोर्ड से 803 ग्राम चरस बरामद हुई. इसके बाद थाना कुमारसैन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया.
दोनों पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना
चरस तस्करी के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्य सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने सुनील चौहान और सोनू को 8-8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सरकार की ओर से दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की.
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