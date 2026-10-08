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60 हजार की रिश्वत मांगना पड़ा भारी, पूर्व चौकी प्रभारी को 4 साल की जेल, दो चरस तस्करों को भी 8 साल की सजा

रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व चौकी प्रभारी को 4 साल की सजा ( GETTY IMAGES )

रामपुर: विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने रिश्वत मांगने के मामले में तत्कालीन पुलिस चौकी कटगांव प्रभारी रवि चौपड़ा को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, चरस तस्करी के एक अन्य मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8-8 साल के कठोर कारावास और 80-80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

60 हजार रुपये रिश्वत मांगने का था आरोप