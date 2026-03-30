बिहार में फिर पकड़ा गया घूसखोर दारोगा, केस रफा-दफा करने के लिए मांगी थी 15000 की घूस
बिहार में निगरानी विभाग की टीम ने फिर घूसखोर दारोगा को पकड़ा है. कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पढ़ें खबर-
Published : March 30, 2026 at 8:11 PM IST
वैशाली : बिहार के वैशाली में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पातेपुर थाना में तैनात दारोगा अखिलेश सिंह को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि परिवादी चंदन कुमार ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.
15 हजार रुपए की घूस लेते दारोगा गिरफ्तार : पीड़ित ने शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पातेपुर थाना कांड संख्या 84/26 और 85/26, जो कि काउंटर केस से जुड़ा मामला था, उसमें केस डायरी लिखने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में दारोगा द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी.
कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप : गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने पातेपुर थाने में ही आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की. आरोपी दारोगा को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा. इस कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
थाना परिसर में दबोचा गया दारोगा : आरोपी दारोगा की गिरफ्तारी थाना परिसर के अंदर सरकारी आवास के ठीक बाहर की गई. दारोगा ने घूस की दी गई रकम को पहले गिना फिर पीछे के पॉकेट में रख लिया. इधर जाल बिछाकर बैठी निगरानी टीम ने उसे दबोच लिया.
''निगरानी थाना कांड संख्या 37/26 दर्ज किया गया. जिसके बाद चन्दन कुमार परिवादी हैं 84/26 और 85 /26 केस के आईओ अखिलेश कुमार सिंह ने डायरी लिखने के बदले में 15 हजार रुपया रिश्वत लेते हुए थाना के सरकारी आवास के निकट से गिरफ्तार किया गया हैं. इसे निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा.''- सतेंद्र राम, डीएसपी निगरानी, पटना
घूसखोरों को अल्टीमेटम : विभागीय स्तर पर भी घूसखोरी के मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की लगातार कार्रवाई यह साफ संकेत दे रही है कि रिश्वतखोरी करने वालों की अब खैर नहीं है.
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