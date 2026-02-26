ETV Bharat / state

रिश्वतखोर पंचायत सचिव 12000 की घूस लेते गिरफ्तार, रोहतास में निगरानी विभाग ने की कार्रवाई

रोहतास : बिहार में घूसखोर और घूसखोरी को लेकर निगरानी विभाग ने अभियान छेड़ रखा है. आए दिन कोई न कोई रिश्वत खोर निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ रहा है. इसी कड़ी में निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर रोहतास में घूसखोर पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है. बता दें कि विभाग के इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है.

पंचायत सचिव घूस लेते गिरफ्तार : जिले के करगहर प्रखंड के ठोरसन पंचायत के पंचायत सचिव ऋतु रंजन पंडित को निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया हैं. बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव ने वार्ड सदस्य धर्मेंद्र कुमार पटेल से नल जल योजना के तहत अनुरक्षक के लिए बीते 2 वर्ष के बकाया भुगतान के लिए 12,000 रुपये रिश्वत मांगी थी. इसके बाद इसकी जानकारी वार्ड सदस्य के द्वारा निगरानी विभाग को दी गई थी.

रीता कुमारी, डीएसपी, निगरानी विभाग (ETV Bharat)

''निगरानी विभाग ने पंचायत सचिव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. ये वार्ड सदस्य धर्मेंद्र कुमार पटेल से नल जल योजना के तहत अनुरक्षक के लिए बीते 2 साल का बकाया भुगतान के लिए रुपए मांग रही थीं. निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें 12000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.'' - रीता कुमारी, डीएसपी, निगरानी विभाग