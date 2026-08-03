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घूसखोर जेई और क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी की कार्रवाई से हड़कंप

बांका: बिहार के बांका जिला परिषद कार्यालय में सोमवार को पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनीय अभियंता (जेई) ओमप्रकाश मंडल और कार्यालय के क्लर्क जागेश्वर मंडल को 1 लाख 26 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई से जिला परिषद कार्यालय सहित अन्य सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है.

रिश्वतखोर जेई और क्लर्क गिरफ्तार: निगरानी विभाग के डीएसपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि एक संवेदक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कार्य से संबंधित फाइल आगे बढ़ाने के लिए जेई की ओर से रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया.

कार्यालय परिसर में हड़कंप (ETV Bharat)

"सोमवार को जैसे ही संवेदक ने तय की गई 1.26 लाख रुपये की रिश्वत की राशि सौंपी, पहले से मौजूद निगरानी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेई ओमप्रकाश मंडल और क्लर्क जागेश्वर मंडल को रंगेहाथ दबोच लिया. कार्रवाई के दौरान निगरानी टीम दो वाहनों से जिला परिषद कार्यालय पहुंची और मुख्य द्वार बंद कर दिया गया. छापेमारी के दौरान किसी भी व्यक्ति को कार्यालय से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई."- सत्येंद्र कुमार,निगरानी विभाग के डीएसपी