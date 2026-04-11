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करनाल में ACB का बड़ा एक्शन, रिश्वतखोर फॉरेस्ट ऑफिसर गिरफ्तार, डेढ़ लाख लेते रंगे हाथों दबोचा

हरियाणा के करनाल में रिश्वतखोर फॉरेस्ट ऑफिसर को डेढ़ लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है.

Bribe taking forest officer arrested from Karnal caught red handed accepting Rs one lakh 50 thousand
करनाल से रिश्वतखोर फॉरेस्ट ऑफिसर गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 7:38 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 8:03 PM IST

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करनाल : हरियाणा के करनाल के असंध क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है. यहां एक फॉरेस्ट ऑफिसर को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. किसान को फार्म हाउस के लिए रास्ता बनाने पर डराकर आरोपी उससे मोटी रकम ऐंठने की कोशिश कर रहा था. लगातार बढ़ते दबाव से परेशान किसान ने आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) का दरवाजा खटखटाया.

डराया-धमकाया, 15 लाख का डर दिखाया : जांच में सामने आया कि आरोपी फॉरेस्ट ऑफिसर चांदवीर ने किसान पर सरकारी जमीन कब्जाने और पेड़ काटने का आरोप लगाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, JCB से खुदाई करवा कर उसने स्थिति और भयावह बना दी और 15 लाख रुपये के जुर्माने का डर दिखाया. घबराए किसान के साथ बाद में सौदा डेढ़ लाख रुपये में तय किया गया.

करनाल में ACB का बड़ा एक्शन (Etv Bharat)

ACB की सटीक प्लानिंग, रंगे हाथ गिरफ्तारी : किसान की शिकायत पर ACB टीम ने पूरी रणनीति के तहत जाल बिछाया. रिश्वत के नोटों पर विशेष पाउडर लगाया गया और नंबर भी दर्ज किए गए. शुक्रवार देर रात असंध रोड स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जैसे ही किसान ने आरोपी को पैसे थमाए, पहले से घात लगाए बैठी टीम ने तुरंत दबिश देकर उसे मौके पर ही पकड़ लिया.

Bribe taking forest officer arrested from Karnal caught red handed accepting Rs one lakh 50 thousand
डेढ़ लाख लेते रंगेहाथ दबोचा (Etv Bharat)

पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी : गिरफ्तारी के बाद आरोपी से रातभर पूछताछ की गई. शनिवार दोपहर उसे सिविल अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

Bribe taking forest officer arrested from Karnal caught red handed accepting Rs one lakh 50 thousand
करनाल से रिश्वतखोर फॉरेस्ट ऑफिसर गिरफ्तार (Etv Bharat)

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Last Updated : April 11, 2026 at 8:03 PM IST

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करनाल में रिश्वतखोर अरेस्ट
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